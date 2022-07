Après un malheureux retard (voir ici), le développeur TRAGSoft et l’éditeur Freedom Games ont annoncé une date de sortie définitive pour la version Nintendo Switch de leur jeu de domptage de monstres, Coromon. Le jeu sortira en version numérique via le Nintendo eShop le 21 juillet 2022.

Partez pour une aventure inoubliable dans la peau d’un jeune apprenti dresseur de Coromon. Parcourez la région de Velua en collectant des créatures redoutables mais adorables grâce à la dernière technologie de capture de créatures du brillant scientifique Lux Solis. En cours de route, empêchez une organisation louche de libérer le pouvoir obscur des légendaires Titans Coromon sur le monde.

Traversez de nombreuses localités représentées par de superbes graphismes en pixel pour constituer une escouade de plus de 120 Coromon de différents types : sable, magique, fétide, lourd, air, poison, et bien d’autres. Combattez dans des batailles tactiques à travers des donjons remplis d’énigmes, des bagarres en bord de route et des combats de boss à plusieurs niveaux contre les six Titans légendaires qui menacent le mode de vie des Coromon. Retournez au centre de formation après chaque combat pour soigner votre équipe avant de repartir. Développez et personnalisez le pool de statistiques de chaque Coromon pour créer l’équipe de rêve parfaite pour les jeux occasionnels ou compétitifs.

Profitez de la façon dont vous voulez jouer grâce aux trois emplacements de sauvegarde ouverts pour expérimenter sans fin différentes stratégies de Coromon et choisir entre quatre modes de difficulté distincts, y compris une option « Nuzlocke » intégrée et appréciée des fans. Créez un entraîneur compétent au début de son voyage dans le monde de Coromon grâce à un large choix d’options physiques et vestimentaires. Passez un test de personnalité instructif qui vous permettra de trouver le partenaire Coromon idéal pour commencer, ou choisissez simplement celui qui est le plus cool.