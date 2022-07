Voici le top des ventes de la semaine (du 27 juin au 3 juillet 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Belle sortie de la semaine, Monster Hunter Rise + Sunbreak Set ne fait pas autant qu’Iceborn en son temps, mais cette fois Capcom met l’accent sur le DLC et ne propose qu’une version physique du premier jeu avec le contenu en plus, les joueurs ayant déjà eu le jeu de base ont certainement passé commande via la case eShop.

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 104.315 / NEW

02./02. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 20.169 / 532.470 (+5%)

03./01. [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes # <ACT> (Koei Tecmo) {2022.06.24} (¥7.200) – 17.841 / 115.379 (-82%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.937 / 4.701.588 (+7%)

05./05. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 8.887 / 786.697 (+8%)

06./00. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 8.169 / 117.694 (+690%)

07./03. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2022.06.09} (¥6.800) – 7.872 / 130.384 (-26%)

08./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.444 / 2.691.916 (+5%)

09./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.101 / 3.195.829 (-5%)

10./06. [NSW] Mario Strikers: Battle League <SPT> (Nintendo) {2022.06.10} (¥5.980) – 5.953 / 58.816 (-23%)

Gros up pour chaque console cette semaine, même si, une fois encore, la Nintendo Switch ne voit même pas la concurrence dans son rétroviseur.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 84.281 | 56.549 | 84.494 | 2.282.138 | 3.085.951 | 25.201.639 | | PS5 # | 24.361 | 9.181 | 16.354 | 504.210 | 619.787 | 1.727.545 | | XBS # | 12.530 | 8.915 | 3.470 | 131.846 | 28.670 | 260.504 | | 3DS # | 214 | 141 | 732 | 8.117 | 16.595 | 24.595.565 | | PS4 # | 15 | 17 | 1.159 | 512 | 81.342 | 9.395.456 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 121.401 | 74.803 | 106.209 | 2.926.823 | 3.832.345 | 62.368.122 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 20.028 | 7.257 | 13.655 | 449.954 | 525.484 | 1.479.080 | | PS5DE | 4.333 | 1.924 | 2.699 | 54.256 | 94.303 | 248.465 | | XBS X | 9.756 | 4.881 | 2.716 | 50.329 | 19.838 | 123.620 | | XBS S | 2.774 | 4.034 | 754 | 81.517 | 8.832 | 136.884 | |NSWOLED| 43.789 | 28.267 | | 1.199.084 | | 1.971.212 | | NSW L | 12.429 | 9.193 | 14.093 | 372.733 | 859.111 | 4.783.517 | | NSW | 28.063 | 19.089 | 70.401 | 710.321 | 2.226.840 | 18.446.910 | | PS4 | 15 | 17 | 1.159 | 512 | 81.118 | 7.819.733 | |n-2DSLL| 214 | 141 | 732 | 8.117 | 16.595 | 1.200.620 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+