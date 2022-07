Nippon Ichi Software et Vanillaware ont annoncé il y a peu que GrimGrimoire OnceMore, un remaster du GrimGrimoire original de 2007, arrivera sur Nintendo Switch au Japon le 28 juillet.

Une localisation occidentale n’a pas encore été annoncée, mais il est probable qu’elle aura lieu si l’on se base sur les autres sorties récentes de Vanillaware et de Nippon Ichi Software sur Switch.

GrimGrimoire était un jeu de stratégie en temps réel en 2D développé par Vanillaware et sorti à l’origine sur PS2 en 2007. Dans ce jeu, vous incarnez l’apprentie sorcière Lillet Blan qui vit une boucle temporelle de 5 jours dont elle doit élucider le mystère, tout en se défendant, elle et son école, contre des hordes d’ennemis magiques. Bien que le jeu n’ait été annoncé que pour le Japon jusqu’à présent, il convient de noter que le GrimGrimoire original est sorti en Amérique du Nord et en Europe également. De plus, Vanillaware a tendance à sortir la plupart de ses titres dans le monde entier, comme le récent 13 Sentinels : Aegis Rim sur Nintendo Switch.