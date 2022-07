Paris, le 11 juillet 2022 – L’éditeur Microids et Olydri Games ont le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat de co-édition portant sur la sortie du jeu Noob – Les Sans-factions en 2023 sur PC, PS4, PS5, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Des versions physiques ainsi qu’une édition collector sont également prévues. Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam , le jeu propose une aventure RPG 3D au tour par tour dans l’univers de Noob, la licence française transmédia créée par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet en 2008, relatant les aventures épiques et comiques d’une guilde de joueurs débutants dans un MMORPG fictif appelé Horizon.

Noob – Les Sans-Factions raconte l’histoire de quatre joueurs débutants, formant la guilde Rush, composée de Baster, Néogicien rêveur et compétitif, de Drek, son meilleur ami et berserker gaffeur, de May, l’ambitieuse et parfois arrogante cartomancienne, et enfin de Logs, un élémentaliste rêveur et naïf passionné de cuisine.

À eux quatre, ils espèrent arriver rapidement au niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l’élite des joueurs d’Horizon. Leur souhait est que la guilde Rush devienne l’une des plus grandes guildes du jeu aux côtés de la guilde Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master.

En plus des défis rencontrés dans leur jeu vidéo, ils devront également accomplir des quêtes dans la vraie vie, « IRL ».

Inspiré des RPG classiques des années 1990-2000 et des MMORPG, Noob – Les Sans-factions propose d’incarner 4 tout nouveaux héros et d’alterner les aventures entre le monde réel et celui virtuel d’Horizon 4.2. Entre phases d’exploration, de combats au tour par tour et réalisations de quêtes principales ou annexes, les personnages vont pouvoir faire progresser leurs avatars jusqu’à dévoiler leur plein potentiel dans une aventure 100% inédite.

***

Avis aux fans de la saga : la version PC de Noob – Les Sans-factions sera jouable à la Japan Expo 2022 du 14 au 17 juillet sur le stand Olydri, et les fans pourront également obtenir des dédicaces avec des acteurs/auteurs d’Olydri Editions ou encore s’essayer au jeu de cartes Noob.