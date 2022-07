Kirby’s Dream Buffet arrivera cet été sur Nintendo Switch uniquement sur l’eShop, il sera jouable à 4. Plus d’informations à venir.

Engloutissez un maximum de fraises pour remporter la victoire dans les courses déjantées de Kirby’s Dream Buffet sur Nintendo Switch ! Dévalez de délicieux circuits face à un autre joueur en multijoueur local ou affrontez une ribambelle de Kirby affamés en ligne. Gobez des fraises pour grandir et dévaler les pentes encore plus vite. À la fin de la course, le Kirby le plus imposant remporte la victoire ! Attrapez les boîtes à snacks sur le parcours pour obtenir de délicieux snacks de pouvoirs qui vous permettront de prendre ou garder la première place !