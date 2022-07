Studio Wildcard a annoncé que ARK : Ultimate Survivor Edition arrivera sur la Nintendo Switch avec des centaines d’heures de contenu, notamment ARK : Survival Evolved et tous ses packs d’extension Scorched Earth, Aberration, Extinction et Genesis Parts 1 & 2. Ce bundle bourré de contenu sera lancé en septembre 2022 en version physique et sur le Nintendo eShop au prix de 49,99 $, avec le jeu de base ARK et le pack d’extension Scorched Earth disponibles immédiatement, les extensions suivantes suivront à deux mois d’intervalle.

De plus, en septembre, tous ceux qui possèdent déjà le jeu de base ARK : Survival Evolved sur Nintendo Switch recevront une refonte complète des fonctionnalités, des graphismes et de l’optimisation. Le Studio Wildcard a passé un contrat avec un développeur tiers talentueux qui réécrit l’intégralité du code d’ARK Switch depuis le début, en le développant sur la dernière version d’Unreal Engine 4. Toutes les données de progression et de sauvegarde des joueurs Switch existants seront conservées.

Les principales nouveautés d’ARK : Ultimate Survivor Edition pour la Nintendo Switch sont les suivantes :

De nouvelles cinématiques pour étoffer l’histoire d’ARK : Survival Evolved.

Prise en charge des serveurs personnalisés par les réseaux de serveurs Nitrado.

Mode « Jeunes explorateurs » : Voyagez à travers les époques dans ce nouveau mode éducatif. Explorez l’île d’ARK pour découvrir et apprendre les étonnantes créatures préhistoriques qui ont inspiré le jeu. Approprié même pour les plus petits survivants !

» La refonte du gameplay d’ARK sur Switch est dans notre viseur depuis un moment et nous sommes heureux d’avoir trouvé une équipe talentueuse qui peut nous aider à concrétiser cette vision « , a déclaré Jesse Rapczak, cofondateur et codirecteur créatif de Studio Wildcard. « L’ajout d’un tout nouveau mode qui permet aux jeunes joueurs d’interagir avec les créatures primordiales uniques d’ARK apporte une profondeur à l’expérience qui, nous l’espérons, plaira aux familles ! »

Studio Wildcard continue d’étendre son univers iconique de dinosaures avec les projets annoncés « ARK : The Animated Series », une série télévisée originale basée sur la franchise à succès, et ARK II, une suite du populaire jeu d’action-aventure de dinosaures ARK : Survival Evolved, tous deux en développement actif. Vin Diesel, acteur de renom et grand fan d’ARK, s’est joint à l’équipe de Wildcard pour ces deux projets. Il a récemment rejoint le Studio Wildcard en tant que président de Creative Convergence.