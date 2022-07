Une nouvelle précommande vient d’être lancée pour SaGa Frontier 2 sur Play-Asia, suggérant que Square-Enix pourrait faire une annonce dans un futur proche. La boutique en ligne indique qu’une version Switch est prévue et qu’elle sera lancée le 25 août 2022.

Il est donc impossible de dire si Play-Asia est dans le vrai ou non, mais Square-Enix a fait beaucoup de remastered avec cette série sur la console hybride de Nintendo. SaGa Frontier est sorti l’année dernière, mais on a eu aussi droit à Collection of SaGa Final Fantasy Legend, Romancing SaGa 2 et 3, et SaGa : Scarlet Grace.

SaGa Frontier 2 introduit une rénovation complète du genre RPG. Les traditionnels montages polygonaux des ordinateurs sont remplacés par de luxueux graphismes aquarellés à la main, soutenus par une partition musicale époustouflante. Mêlant à la fois liberté et linéarité, ce titre utilise le système multi-scénario qui donne aux joueurs une liberté inégalée pour choisir le scénario qu’ils veulent jouer tandis que d’autres scénarios s’entrecroisent. Cette caractéristique est complétée par trois modes de combat innovants : Duel, Équipe, et Stratégique. Selon le modèle choisi, le joueur peut contrôler un personnage individuel, une équipe ou plusieurs unités pour combattre dans les batailles, apportant profondeur et précision aux séquences de combat.