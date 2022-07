Sonic Origins aurait dû être une compilation parfaite des jeux classiques en 2D de Sonic the Hedgehog, mais elle a été critiquée en raison d’un certain nombre de petits bugs sur toutes les plateformes.

La version Nintendo Switch de Sonic Origins semble être la plus touchée, mais toutes les versions présentent au moins un problème. La responsable des médias sociaux de Sonic the Hedgehog, Katie – MiniKitty, a confirmé que l’équipe est désormais pleinement consciente des problèmes et qu’elle travaille d’arrache-pied pour les corriger dans un prochain patch.

Cependant, on ne sait pas quand la mise à jour sera disponible, mais elle affirme qu’ils publieront bientôt une mise à jour de la liste des corrections pour Sonic Origins.

Hey! Thanks for the patience! The team's been listening and is working on fixing a variety of issues right now. We'll make sure to get some more official messaging out once we have more info for everyone. 🙂

— Katie – MiniKitty (@KatieChrz) July 14, 2022