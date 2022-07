Pour les fans de la culture japonaise, l’été est synonyme d’un rendez-vous incontournable en France : la Japan Expo. Un événement centré sur le Japon et sa pop culture, qui n’a pas cessé de gagner en ampleur sur notre pays pour résonner à travers l’Europe entière jusqu’aux frontières éloignées du pays du Soleil Levant, en y conviant même de nombreux invités de l’archipel. Avec le temps, l’événement est même allé jusqu’à s’ouvrir à la pop culture asiatique, de manière générale et occidentale. Puis une certaine pandémie a suspendu l’organisation de cet événement annuel. C’est après 2 ans d’absence que la Japan Expo est revenue avec ses divers partenaires, afin de promouvoir à nouveau le Japon à travers le manga, l’animation, sa culture atypique, sa gastronomie, et bien d’autres choses dont le jeu vidéo. Nintendo était bien présent au rendez-vous, et nous avons eu la mission de couvrir un peu l’événement ainsi que le stand en question.

Un retour timide pour le jeu vidéo

Le premier constat sur place est le suivant : il y a toujours beaucoup de monde, et il fait chaud. Peut-être moins chaud que certaines années, mais peu importe, nous ne sommes pas là pour parler uniquement des températures. Sans surprise, pour vous qui nous lisez, notre réflexe a été d’aller voir du côté des jeux vidéo. Bloqués entre l’espace manga et jeu vidéo, Bandai Namco ont amené un stand aux couleurs du film One Piece Red, ainsi que plusieurs bornes de One Piece Odyssey que les fans ont pu prendre en main.

De ce que nous avons pu tester très rapidement, One Piece Odyssey est un JRPG qui se veut au tour par tour traditionnel avec le casting de One Piece et un scénario inédit. Coloré et joli sans être une vitrine du genre, osons dire qu’il pourrait très bien, avec quelques concessions et un peu de volonté, atterrir sur nos Switchs. Nous ne nous attarderons pas trop dessus, mais les fans se réjouiront certainement de l’expérience et de la possibilité de pouvoir l’essayer sur le stand de Bandai Namco, en prenant quelques photos du décor du stand et des quelques cosplayers du coin.

En poursuivant notre route vers l’énorme stand de Nintendo que nous pouvons apercevoir d’assez loin, nous tombons sur le petit espace que partagent Capcom et Sega/Atlus. La proposition en bornes de jeux jouables est d’ailleurs assez limitée, avec uniquement du Street Fighter 6 chez Capcom, Hatsune Miku et Demon Slayer pour Sega, et Persona 4 Arena Ultimax chez Atlus. Quelques possibilités de photos avec des éléments de décors sympathiques aux couleurs de Street Fighter, Sonic Frontiers, et Soul Hackers 2, à défaut d’avoir des bornes jouables pour les deux derniers. Il y avait aussi une présentation d’articles liés au 25 ans de Persona chez Atlus.

On prend le temps de faire quelques parties sympathiques de Street Fighter 6 pour constater que ce sera certainement un très bon opus qui plaira aux fans, mais également pour souligner qu’il n’est pas prévu sur notre bonne Nintendo Switch. Nous poursuivons sur Demon Slayer, pour taper des gens dans une ambiance plus Japan Expo et une licence qui est absolument partout autour de nous, avec de nombreux cosplays à l’effigie des personnages de la série manga/anime. Puis un bref passage sur Hatsune Miku, sans être de véritables fans de cette idole virtuelle, équipée de son poireau japonais vert. Notons par ailleurs l’absence totale de Square Enix, qui ne brillera que par quelques mangas adaptant la licence sur quelques stands d’éditeurs manga. Passée cette parenthèse, nous arrivons enfin à l’entrée de l’espace dédié à Nintendo.

Affirmons sans détour que Nintendo avait le plus grand stand dédié aux jeux vidéo parmi les représentants du genre. Un gigantesque espace bien agencé, comme une sorte de mini quartier aux allées assez larges mais toujours étroites face à l’affluence monstrueuse des fans ou des visiteurs de la Japan Expo. Un agencement avec au centre une grande scène équipée d’un gigantesque écran dédié aux tournois et événements organisés par Nintendo, retransmis en direct sur la chaîne Youtube de Nintendo France. La retransmission vous a certainement aussi permis d’admirer de temps à autre les alentours du stand.

Ainsi, peut-être avez-vous pu apercevoir qu’un bon gros quart de celui-ci était dédié à Nintendo Switch Sports. Un portail à l’effigie du Spocco Square à l’entrée, de gros éléments de décors à l’image des différentes épreuves du jeu, et plusieurs hôtes sur une dizaine de bornes qui n’attendent qu’à animer vos parties seuls ou avec vos amis. De l’autre côté, si cette diversité de sports et de mouvements gyroscopiques ne vous plait pas, c’est tout un quart dédié à Mario Strikers: Battle League Football qui vous attend. Nintendo dédie ainsi une bonne moitié de son stand à des activités sportives. Du sport mouvementé ou à la manette traditionnelle, au choix.

Le décor était peut-être juste légèrement plus sobre du côté de Mario Strikers. En face de celui-ci se dressait un petit espace paisiblement agencé de quelques transats et de bornes avec Animal Crossing : New Horizons Happy Home Paradise. Séparé par un mur, un joli décor avec divers outils d’Animal Crossing était à votre disposition afin de vous mettre en scène et de demander à l’hôte du stand de vous prendre en photo. À côté, un espace avec plusieurs bornes de jeux était disponible. Les visiteurs avaient accès à Two Point Campus, ou encore Demon Slayer entre autres. En inédit, seul le jeu indépendant Blossom Tales 2 était disponible sur une borne unique à l’écart. Il y avait aussi à côté un autre jeu dont on ne se souvient même plus du nom.

Pour ce qui est de Blossom Tales 2, il va sans dire qu’il semble proposer une expérience améliorée en tous points au précédent opus. Le jeu plaira sans aucun doute aux fans du premier jeu ou des amoureux de Zelda 2D à l’ancienne. Selon nous, c’était une très bonne nouvelle pour le titre d’avoir sa petite place sur le stand. En espérant que cette présence lui soit bénéfique en termes de mise en avant et de ventes futures. Proche de la scène, il y avait également un espace avec des bornes dédiées aux tournois de Mario kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, et Splatoon 2.

Proche de cet espace, une autre succession de bornes avec quelques variétés de jeux déjà tous sortis, et qui étaient surtout là pour permettre une ultime mise en avant pour les visiteurs qui n’étaient pas avertis. Des bornes avec : Légendes Pokémon Arceus, Kirby et le Monde Oublié, Fire Emblem Warriors Three Hopes, Lego Star Wars la Saga Skywaker, et Cérébrale Académie. Enfin, un autre petit espace dédié à Mario Kart 8 Deluxe et ses circuits additionnels. Nous allons tout de suite calmer vos attentes : les circuits étaient ceux du premier pass, déjà disponible depuis mars 2022. Encore une fois, le stand de Nintendo était le plus grand parmi les différents acteurs du jeu vidéo présents cette année.

Un stand très beau et qui valait le passage, même pour quelques photos sans s’essayer aux différents titres. Ça manquait juste de quelques petites surprises ou d’expériences venues tout droit du Japon, comme le constructeur aimait faire chaque année par le passé. Si votre préoccupation est le jeu vidéo et que vous désirez de l’inédit, le passage chez Capcom sur Street Fighter 6 ou Bandai Namco sur One Piece Odyssey sont certainement les seules occupations qui vous attendent. Nous avons oublié de mentionner également une grande présence de miHoyo, avec un grand stand sur Genshin Impact, mais aussi des bornes de Honkai : Star Rail pour permettre à tous de s’essayer à la nouvelle production du studio. Si vous cherchez du fun simple, Nintendo propose un stand immense et efficace. Sinon, sur un délire que certains qualifieront de “boomer” en marge des gros, certains proposaient du retro gaming pour vous divertir.

Au-delà du jeu vidéo, le salon avait l’air légèrement mieux agencé avec de meilleures indications sur les différents espaces qu’il proposait. Les éditeurs et spécialistes de l’animation en France étaient également tous concentrés au même pôle. L’occasion d’en profiter pour faire vos achats manga aisément, que ce soit chez Ki-oon, Pika Édition, et bien d’autres. Certains auteurs et artistes étaient aussi présents pour les quelques chanceux qui réussissaient à les rencontrer et avoir leurs dédicaces, après parfois de longues heures d’attente dans la sueur. Pour les fans de musique japonaise, des artistes et invités du Japon étaient également présents sur scène pour envoûter vos oreilles.

Vous pouvez également profiter de quelques stands de karaoké pour donner de la votre. Un espace tourisme était également dédié à la découverte du Japon de quelques préfectures du pays. Vous pouvez faire vos emplettes de produits japonais, utile si vous venez d’endroits qui ne vous permettent pas de vous procurer ces produits. En marge de tout ça, les différents stands proposent de la nourriture à prix très élevé si vous n’avez rien préparé sur vous pour grignoter. Des stands présentant quelques sports et jeux de société typiques du pays. Puis également un espace concentré sur de nombreux artistes japonais proposant leurs créations. Sans oublier les artistes indépendants français ou étrangers dispersés ici et là du salon.

Nous ne pouvons que souhaiter un bon retour à la Japan Expo, à ses partenaires et tous les fans qui ont répondu présent à ce grand retour après deux ans d’absence. Un retour toujours sous la chaleur estivale de l’été, mais chargé d’un planning assez riche et accompagné de nombreuses activités pour vous divertir sur toute la durée de l’événement. En allant dans la comparaison, nous devons souligner que le retour semblait encore timide à tous les niveaux, avec moins d’invités et des exposants n’ayant pas répondu à l’appel de cette édition. Dans le jeu vidéo comme nous l’avons énoncé, seul Nintendo s’occupe de divertir efficacement les visiteurs, à défaut d’avoir de l’inédit. À moins d’être un grand fan de Street Fighter et de One Piece, si vous vous attendiez à des surprises inédites, vous pourriez être un joueur qui sortira frustré de cette nouvelle édition de la Japan Expo. Gageons que les fans présents donnent suffisamment de leur énergie pour motiver les absents à se joindre à la prochaine édition, que ce soit pour plus de jeux vidéo, mais également plus de représentants dans tous les domaines culturelles du Japon et au-delà !