La franchise Taiko no Tatsujin, qui a débuté en 2001, a vu naître d’innombrables titres et chansons au cours des plus de 20 ans d’histoire de la franchise de jeux de rythme. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sera le premier titre à proposer le Taiko Music Pass avec un accès gratuit de 7 jours. En s’abonnant au Taiko Music Pass, les joueurs auront accès à un catalogue de plus de 500 chansons avec des mises à jour mensuelles proposant de nouvelles chansons.

Pop

Natsumatsuri

Feel Special

DDU-DU DDU-DU

I LOVE… (Official Hige Dandism)

Yoru ni Kakeru

Dakara Boku wa Ongaku o Yameta

Marigold

Ao to Natsu

Zenzenzense (Your Name.)

Kurenai

Anime

Gurenge

Kaikai Kitan

Into the Unknown

Guren no Yumiya (Attack on Titan)

Yume o Kanaete Doraemon

Mezase Pokemon Master: 20th Anniversary (Pokemon the Movie: I Choose You!)

Zankoku na Tenshi no Days (Neon Genesis Evangelion)

Butter-Fly (Digimon Adventure)

Moonlight Densetsu (Sailor Moon)

Maka Fushigi Adventure! (Dragon Ball)

Tonari no Totori

Vocaloid

Roki (Mikito-P feat. Kagamine Rin)

KING (Kanaria)

Villain (flower – Teniwoha)

Dareka no Shinzou ni Nareta Nara (YurryCanon)

Charles (balloon feat. flower)

Tell me beat! (Kinoshita feat. Kagamine Rin)

Colorful Voice (cosMo@Housou-P)

Variety

He’s A Pirate

Pixel Galaxy (Snail’s House)

FREEDOM DiVE (xi)

Mopemope (LeaF)

Night of Nights (Touhou Project Arrange Beat Mario)

SAISHU-KICHIKU IMOTO Flandre-S (Touhou Project Arrange Beat Mario)

Classics

William Tell Overture (Rossini)

Symphony No. 5 (Beethoven)

Three Marches Militaires (Schubert)

Etude Op.10 No. 4

Funiculi, funicula

La campanella (Liszt)

Game Music

Super Mario Bros.

The Legend of Zelda Main Theme

Kirby Star Allies Medley

Life Will Change (Persona 5)

MEGALOVANIA (Undertale)

JOIN THE PAC: Taiko no Tatsujin Ver.

Katamari on the Rocks ~Main Theme (Katamari Damacy)

The Windmill Song (Klonoa: Door to Phantomile)

ESCAPE FROM CRISIS (Critical Velocity)

Namco Originals

Mainichi ga Don-derful

Bouken Hiyori (Taiko no Tatsujin Doka!! to Oomori Nanadaime theme song)

Kappa no Sara wa Konna ni Mo (Mei Oosawa (BNSI) feat. Takashi Ikezawa)

Yume Utsutsu Catharsis (Kanaya Ooki feat. Kaori Aihara)

Fuuma Module 6768 (Hisui)

1/2 ~inside me (Mizuki Shinohara feat. Kaori Aihara)

Solitude Star (Harusaki x beet)

Konya wa Homy

Niji Iro Baton (Ponchi feat. Haachi x DOnders)

Peta PETA!? Pumpkin (yuclaire)

PONPOKO RHYTHM (Mamyukka)

Hakanaki wa Gensho ni Mau (Se-U-Ra)

Zero no Shinfuonii (kyo (BNSI) feat. Sariyajin)

Fly again! (Yoshihito Yano (BNSI) feat. Takayoshi Tanimoto)

Genkai Creator Ouenka (Yukiko Miyagi (BNSI) feat. Suzune and Kiyohito Kawase)

Freeway3234

Ai Nan Daze (Taku Inoue (BNSI))

via lactea (feat. Setsunan)

Dragoon (Massive New Krew)

Useful Coaster (U-ske feat. Natsu Kazura)

GO GET’EM! (Satoshi Terashima)

Kokushin Chronicle

Marionette Pure

Hayabusa

Tokyo Tokkyo Kyo Kyoka Kyoku Kyokuchou!!

Gekiun! Shichifuku Happy Crew (Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. Momiji Yamamoto (monotone))

Daisuki na Taiko no Ne (Taiko no Tatsujin 20th Anniversary Song / Soshina feat. Don-chan)

Les précommandes pour le jeu sont désormais ouvertes avec 2 éditions disponibles :

L’édition Standard

L’édition Taiko Drum Set qui contient l’Edition Standard du jeu et les tambours.

Une édition digital Deluxe sera disponible ultérieurement et contiendra l’édition Standard avec un accès de 90 jours au Taiko Music Pass.

Les joueurs pourront perfectionner leur talent de batteur grâce aux 76 chansons disponibles dans le jeu. En plus de ces chansons disponibles dans le Mode Taiko, le Mode Histoire les emmènera dans une aventure pour devenir un maître du tambour aux côtés de DON-Chan et Kumo-Kyun. Les joueurs pourront également montrer leurs compétences dans des battles en ligne, ou collaborer avec leurs amis dans le Mode Party. Les « Don Coins » seront gagnés grâce aux différents modes et permettront aux joueurs d’obtenir des objets tels que des costumes ou des plaques d’identification pour personnaliser leur apparence.

Les joueurs ayant des données de sauvegarde de Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun recevront 3 chansons bonus ainsi que des objets de personnalisation.