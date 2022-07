Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Bayonetta 3 – 15.0GB

Toy Soldiers HD – 3.6GB

Farm Manager 2022 – 3.2GB

Severed Steel – 3.0GB

Yuoni – 2.6GB

Robo Revenge Squad – 2.2GB

Are You Smarter than a 5th Grader? – 2.2GB

Arcade Paradise – 1.9GB

Massage Freaks – 1.0GB

Fallen Angel – 782MB

Hover Racer – 730MB

Hell Blasters – 472MB

Lord Winklebottom Investigates – 467MB

Sakura Fantasy – 433MB

Inertia: Redux – 421MB

Japanese Escape Games The Hotel of Tricks – 390MB

Coromon – 360MB

Arsonist Heaven – 145MB

Romeow: to the cracked Mars – 137MB

Dungeon Slime Collection – 109MB

Solitaire Collection – 104MB

Am I Kind Hearted? – 98MB

Pure Crosswords – the best Crossword Puzzle Word Game ever! – 73MB

Bricky to Me – 62MB