Paris, le 20 juillet 2022 – À l’occasion du vingtième anniversaire de Syberia et de la sortie de Syberia : The World Before, Microids est heureux de dévoiler une vidéo exclusive qui revient sur la saga culte créée par Benoît Sokal .

« Au milieu des années 90, la rencontre entre Benoît Sokal et Microids a donné naissance à L’Amerzone : Le Testament de L’Explorateur. Plébiscité par les joueurs et la presse pour son audace, son scénario et ses mécaniques avant-gardistes, ce titre a offert la possibilité à Benoît de continuer à développer son imaginaire dans le monde des jeux vidéo. Depuis maintenant 20 ans, c’est un véritable honneur de pouvoir proposer aux joueurs du monde entier de se plonger dans l’univers créé par Benoît, à travers les différents épisodes de Syberia. Aujourd’hui toutes nos pensées vont vers cet artiste de talent, qui nous a quitté en 2021, ainsi que vers sa femme Martine et ses enfants Hugo et Jules, sans qui ces différents projets n’auraient pas pu être possibles. Il était important pour nous d’offrir aux fans cette vidéo qui revient sur les moments forts de cette saga culte du jeu vidéo » déclare Elliot Grassiano , fondateur et COO de Microids.

Microids a la joie d’annoncer l’ouverture de son blog dédié aux coulisses concernant le développement et l’élaboration de ses jeux, Microids Backstage. Retrouvez plusieurs fois par mois des interviews, rencontres et dossiers exclusifs sur les différentes productions Microids. Pour fêter le vingtième anniversaire de Syberia, le premier article se concentre sur l’histoire de cette licence culte du jeu vidéo.

Syberia : The World Before Collector’s Edition sera disponible en novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2023.