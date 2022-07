La page du jeu sur SteamDB, ou la base de données Steam, a été enrichie de quelques détails à propose de Sonic Frontiers.

Le jeu sera doté de la DRM Denuvo, une mesure anti-piratage que SEGA implémente dans ses jeux sur PC et qui entraîne une baisse des performances du jeu et a suscité de nombreuses critiques de la part des fans. La page indique également une date de sortie, non confirmée, le 8 novembre.

Sonic Frontiers Details from SteamDB#SonicFrontiers 3rd-Party DRM (Denuvo)

Steam Achievements

Full controller support

Steam Cloud support (Not confirmed, could be wrong)

Release date: November 8https://t.co/DvxOd5FMel — Aozora (@TenioenaiSora) July 19, 2022