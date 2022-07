Le plutôt célèbre leaker SyluxHunter, qui a correctement annoncé la date de la récente annonce de Bayonetta 3 et la date de sortie du jeu, a annoncé que Nintendo allait bientôt annoncer des nouvelles concernant F-Zero.

Il s’est exprimé lors d’un récent podcast et a annoncé : « 00110010 00110101 00100000 00110111 00100000 00110010 00100000 00110001 00110110 00100000 », ce que les utilisateurs de Twitter ont réussi à déchiffrer et qui signifie « You Got Boost. Power ! »

Il a précisé que les gens devaient gérer leurs attentes et le consensus général sur les médias sociaux est que nous sommes face à une sorte de remasterisation de F-Zero HD ou quelque chose de similaire. On peux aussi penser qu’il peut s’agir d’un nouveau circuit F-Zero dans le Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass.