Un nouvel événement multijoueur à durée limitée débarque dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, et il a quelque chose d’extra : les Extra Decks ne sont pas autorisés !

Le nouveau Festival Extra Zero intègre des règles spéciales qui empêchent les Duellistes d’utiliser des cartes d’Extra Deck. En d’autres termes, les joueurs peuvent uniquement se servir de leur Main Deck ! Le Festival Extra Zero incite ainsi les Duellistes à définir de nouvelles stratégies, puisqu’ils doivent se séparer de certaines de leurs cartes les plus puissantes. Sortiront-ils victorieux de ce défi, même sans extra ?

Les Médailles gagnées durant le Festival Extra Zero peuvent débloquer des récompenses spéciales telles que des Gemmes, des accessoires et plus encore. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les joueurs recevront des Médailles en complétant un duel.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’annonce in-game.

