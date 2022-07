Lesquin, le 20 juillet 2022 – NACON, le studio KT Racing, WRC Promoter et EKO Acropolis Rally Greece sont très heureux d’annoncer la tenue de l’eSports WRC World Final presented by AGON by AOC, qui aura lieu en Grèce les 7 et 8 septembre 2022. Les meilleurs joueurs s’affronteront sur WRC 10, le jeu officiel du FIA World Rally Championship.

Pour la deuxième année consécutive, la finale se déroulera pendant le Rallye de l’Acropole. Les 8 finalistes s’affronteront au cœur du complexe olympique, à l’issue de la saison régulière qui s’achèvera le 15 août. Parmi eux, Sami-Joe Abi Nakhle (Liban – World Champ 2020) qui comptabilise déjà 7 manches victorieuses sur 11 et très certainement Lohan « Nexl » Blanc (France – Triple World Champ 2017, 2019, 2021) qui remet son titre en jeu. L’événement accueillera également Race Clutch et quelques pilotes de l’équipe Championne du Monde en titre.

Les partenaires AGON by AOC, Playseat, Fanatec et FlexIT seront également au rendez-vous pour cette 7ème saison de rang organisée par NACON, KT Racing, WRC Promoter et EKO Acropolis Rally Greece.

Retrouvez le classement général actuel via le lien suivant : https://www.wrc.com/en/more/gaming/standings/

WRC 10 est déjà disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et Nintendo Switch™.

WRC Generations sera disponible dès le 13 octobre sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch™.