Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sortira le 30 août sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam® et Nintendo Switch™. En collaboration avec Nickelodeon, treize jeux issus des archives de KONAMI de titres TMNT rétro 8-bit, 16-bit et arcade ainsi que leurs versions japonaises* rassembleront Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo sur consoles et PC au prix de 39,99 € (prix de vente conseillé). Des versions physiques sont disponibles en précommande en ligne ainsi qu’en magasins.

Cette collection intemporelle de treize classiques originaux donne à Shredder, au Clan Foot, à Bebop et à Rocksteady un nouvel aperçu de la façon dont l’adaptation par KONAMI des héros carapacés a défini les standards du beat’em up et des jeux d’action. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection comprend :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

KONAMI s’est associé au studio de développement Digital Eclipse afin d’adapter avec expertise ces classiques aux systèmes de jeu modernes, en intégrant un ensemble de fonctionnalités améliorant le confort telles que la sauvegarde instantanée, le rewind et la modification des contrôles. Le jeu en ligne est également ajouté pour certains titres**, en complément du multijoueur local pour les jeux prévus à cet effet.

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles

Les jeux de la collection sont basés sur les personnages et les thèmes du cartoon et de la série de comics des années 80 Teenage Mutant Ninja Turtles, qui se déroule généralement dans une version fictive de New York City, autour des égouts, au sein de bases ennemies futuristes et même à travers le temps ! En collaboration avec Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection rassemblera également des visuels du cartoon, des comics originaux et d’autres contenus TMNT au sein d’un Musée connectant les différents médiums de la franchise. Des artworks, croquis et documents de game design inédits seront également inclus.

*11 versions japonaises au total – il n’y a pas eu de version japonaise pour TMNT (Arcade) et TMNT: Tournament Fighters (NES)

​**Titres avec des fonctionnalités en ligne : TMNT (Arcade), TMNT: Turtles in Time (Arcade), TMNT: The Hyperstone Heist, TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo)