21 juillet 2022 – De nombreux héros, de nombreuses histoires, de nombreuses vies à vivre ! Découvrez une série d’histoires interconnectées, se déroulant au fil du temps et des époques, dans le jeu LIVE A LIVE, disponible dès demain sur Nintendo Switch. Lancé initialement – et exclusivement – au Japon sur console Super Famicom, LIVE A LIVE est à découvrir pour la toute première fois en Europe sur Nintendo Switch, et ce dans une magnifique version en HD-2D, un style graphique proche de TRIANGLE STRATEGY et de OCTOPATH TRAVELER.

LIVE A LIVE est composé d’une multitude de chapitres différents, tous se déroulant à une époque distincte et jouissant d’une histoire, de héros, d’environnements, et de mécanismes de jeu particuliers. Libre à vous de personnaliser votre aventure en décidant de l’ordre des chapitres : démarrez votre périple aux confins du Far West sous les traits d’un renégat traqué par les chasseurs de primes, ou en pleine période Edo du Japon féodal en tant que ninja à la mission secrète… Le choix vous appartient ! Le système de combat au tour par tour diffère également en fonction des chapitres, chaque personnage offrant ainsi tout un panel de capacités différentes, pouvant influer sur le gameplay lorsque vous progresser dans les zones du jeu.

LIVE A LIVE sur Nintendo Switch est une production de son créateur original, Takashi Tokita (aussi célèbre pour son travail sur CHRONO TRIGGER et FINAL FANTASY IV). Le jeu dispose d’une musique remasterisée et supervisée par Yoko Shimomura (aussi célèbre pour son travail sur FINAL FANTASY XV et la série des KINGDOM HEARTS).

