Les joueurs peuvent faire chauffer les joysticks (et les joypads) ! Capcom Arcade™ 2nd Stadium les invite dès maintenant à redécouvrir pas moins de 32 classiques de l’Arcade made in Capcom. En solo avec BLACK TIGER, MEGAMAN 2 – THE POWER FIGHTERS -, MAGIC SWORD et bien d’autres encore. Mais aussi avec leurs amis ou familles sur des incontournables tels que STREET FIGHTER, SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS ou CAPCOM SPORTS CLUB.

Comme dans le premier Capcom Arcade Stadium sorti l’année dernière, les joueurs vont pouvoir bénéficier d’une multitude d’options de personnalisation et de gameplay dans cette nouvelle collection, notamment :

Classements en ligne : Pour grimper les échelons et comparer ses résultats à ceux des autres joueurs.

: Pour grimper les échelons et comparer ses résultats à ceux des autres joueurs. Paramètres d’affichage : Une variété de paramètres d’affichage (Normal, Arcade, Plein écran), de filtres d’écran, de designs de meubles d’arcade et de cadres pour personnaliser chaque expérience de jeu et maximiser la sensation de jouer dans sa propre salle d’arcade.

: Une variété de paramètres d’affichage (Normal, Arcade, Plein écran), de filtres d’écran, de designs de meubles d’arcade et de cadres pour personnaliser chaque expérience de jeu et maximiser la sensation de jouer dans sa propre salle d’arcade. Options de jeu : La vitesse de jeu (de « très lente » à « très rapide ») et le niveau de difficulté sont réglables pour faciliter l’accès ou procurer un défi supplémentaire.

: La vitesse de jeu (de « très lente » à « très rapide ») et le niveau de difficulté sont réglables pour faciliter l’accès ou procurer un défi supplémentaire. Rembobinage : Cette fonction de retour en arrière dans la partie est disponible dans tous les jeux Capcom Arcade 2 nd Stadium et permet aux joueurs de revenir 10 secondes en arrière pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu.

: Cette fonction de retour en arrière dans la partie est disponible dans tous les jeux Capcom Arcade 2 Stadium et permet aux joueurs de revenir 10 secondes en arrière pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu. Mode Invincibilité : Une DLC gratuit offre la possibilité de jouer à tous les titres de la collection en étant invincible.

Capcom Arcade 2nd Stadium propose aux joueurs de constituer leur collection comme ils le souhaitent, avec des titres individuels disponibles à l’achat ou le pack complet de 32 titres » Capcom Arcade™ 2nd Stadium Bundle 1″. Le Capcom Arcade 2nd Stadium : « Mini-Album Bundle » sera également disponible sur Steam, et offrira les 32 titres, plus les bandes audio de la collection et un medley spécial.

Il propose également une tonne de contenu bonus pour les joueurs ! Tous peuvent dès à présent récupérer gratuitement Capcom Arcade 2nd Stadium avec SONSON, le jeu de plateformes 2D sorti en 1984. Les joueurs peuvent également télécharger gratuitement le « Special Display Frames Set » entre le 22 juillet et le 5 août 2022. Ceux qui auront précommandé ou acheté Capcom Arcade 2nd Stadium avant le 5 août 2022 recevront le « Display Frames Set 1 », qui leur donne accès à 32 cadres d’affichages spécifiques qui ouvrent de nouvelles options de personnalisation.

De plus, les joueurs qui précommanderont ou achèteront Capcom Fighting Collection™ avant le 30 septembre 2022 recevront Three Wonders, qui regroupe trois jeux d’arcade en un seul, comme jeu bonus pour Capcom Arcade 2nd Stadium.

Les possesseurs du premier Capcom Arcade Stadium recevront également du contenu bonus dans Capcom Arcade 2nd Stadium, notamment :

Musique et lumières de Capcom Arcade Stadium : Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde de Capcom Arcade Stadium auront accès à cette nouvelle fonctionnalité qui leur permettra de modifier les couleurs et la musique des écrans de menu.

: Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde de Capcom Arcade Stadium auront accès à cette nouvelle fonctionnalité qui leur permettra de modifier les couleurs et la musique des écrans de menu. Arrière-plan des cartes d’instruction : Toute personne ayant acheté au moins un titre du Capcom Arcade Stadium pourra définir les instructions et les illustrations clés des titres précédents comme arrière-plan du jeu.

Liste complète des titres disponibles dans Capcom Arcade™ 2nd Stadium :

1943 Kai – Midway Kaisen –

BLOCK BLOCK

KNIGHTS OF THE ROUND

MAGIC SWORD

THE KING OF DRAGONS

VAMPIRE SAVIOR – The Lord Of Vampire –

BLACK TIGER

Capcom Sports Club

DARKSTALKERS – The Night Warriors –

ECO FIGHTERS

Gan Sumoku

Hissatsu Buraiken

HYPER DYNE SIDE ARMS

HYPER STREET FIGHTER II – The Anniversary Edition –

LAST DUEL

MEGAMAN 2 – THE POWER FIGHTERS –

MEGAMAN – THE POWER BATTLE –

NIGHT WARRIORS – Darkstalkers’ Revenge –

Pnickies

Rally 2011 LED STORM

SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS

SAVAGE BEES

SONSON

STREET FIGHTER

STREET FIGHTER ALPHA 2

STREET FIGHTER ALPHA 3

Street Fighter Alpha – Warriors’ Dreams –

SUPER GEM FIGHTER – MINI MIX –

SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO

The Speed Rumbler

THREE WONDERS

Tiger Road

Capcom Arcade 2nd Stadium est une compilation de jeux d’arcade disponible en version dématérialisée sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam) depuis le 22 juillet 2022.