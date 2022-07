Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition – 5.9GB

Digimon Survive – 4.7GB

Cleo: A Pirate’s Tale – 2.6GB

South of the Circle – 2.4GB

Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon * Breath – 1.3GB

Turrican Anthology Vol. I – 1.3GB

Little League World Series Baseball 2022 – 1.0GB

Promo Pack 2×1 – 1.0GB

MADiSON – 887MB

Strange Horticulture – 743MB

Frogun – 563MB

Train Valley: Console Edition – 557MB

Super Bullet Break – 552MB

Hell Blasters – 472MB

Jigoku Unko Toripuru – 428MB

Solitaire Master VS – 370MB

Japanese Escape Games The Hospital – 370MB

Treehouse Riddle – 284MB

After Wave: Downfall – 264MB

Superpanda 2 – 260MB

Puzzletronics: Digital Infinite – 225MB

Artsy Pixel – 215MB

LootLite – 155MB

Sofiya and the Ancient Clan – 141MB

Avenging Spirit – 49MB