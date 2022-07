Hogwarts Legacy (L’Héritage de Poudlard) devrait arriver sur Nintendo Switch en fin d’année 2022 si tout se passe comme prévu, mais il y a encore beaucoup de détails que nous ignorons encore aujourd’hui.

Quelques éléments supplémentaires sont mis en lumière grâce aux efforts d’un utilisateur nommé BattleDashBR sur Reddit. En fouillant sur le site officiel du jeu, l’utilisateur a réussi à découvrir l’image suivante, qui semble afficher quelques informations concernant les multiples éditions prévues du jeu et le contenu DLC. Selon l’image trouvée (voir ci-dessous), Hogwarts Legacy sortira avec une édition Collector et une édition Deluxe, chacune donnant accès à un contenu unique. Toutes deux donneront accès aux objets cosmétiques suivants, qui seront vraisemblablement disponibles en tant que DLC payant pour les propriétaires de l’édition standard :

Monture Thestrale

Pack cosmétique Dark Arts

Arène de combat Dark Arts

Chapeau de garnison Dark Arts

Robe Kelpie

En plus de ces objets en jeu, toute personne qui achète l’édition de luxe ou l’édition collector aura accès au jeu 72 heures avant tout le monde. En termes de récompenses physiques, l’édition Collector comprendra un steelbook, une réplique de baguette magique et un livre.Bien que ces informations soient susceptibles d’être modifiées et n’aient pas encore été officiellement confirmées par l’éditeur, elles ont été trouvées sur leur site Web officiel et semblent donc légitimes. Espérons que nous aurons bientôt une confirmation, ainsi qu’une date de sortie officielle.