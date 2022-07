Neko.Works commercialisera Light Fairytale Episode II sur Switch le mois prochain, a annoncé le développeur. Le jeu sortira le 18 août 2022. Un JRPG au tour par tour moderne inspiré par les classiques. L’épisode 2 reprend l’aventure avec Haru juste après le climax de l’épisode précédant (disponible sur Nintendo Switch depuis le mois d’avril) !

Light Fairytale est un RPG de style Japonais au tour par tour qui se déroule dans un monde souterrain en perdition gouverné par un empire maléfique. Le but de ce projet est de retrouver l’immersion et l’émotion des JRPG des années 90 sur les systèmes actuels, avec l’évolution attendue en design et technique. L’épisode 2 reprend l’aventure juste après le climax de l’épisode précédant. Incarnez Haru et Ayaka alors qu’ils découvrent les mystères des terres profondes tout en cherchant un moyen de retrouver Kuroko, rencontrant une mystérieuse fille aux cheveux argentés en cours de route.

Remarques sur la série Light Fairytale Chaque épisode est un jeu indépendant, d’une durée d’environ 2 à 3 heures pour une première partie, et le double pour obtenir toutes les succès et secrets. Bien que facultatif, vous pouvez importer votre sauvegarde finale de l’épisode précédent pour ramener vos statistiques, objets et plus encore!