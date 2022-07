Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch via l’eShop le 4 août pour 13,99 €.

Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight. Par les créateurs de Prune, Hindsight est un jeu d’exploration narrative qui s’étend sur toute la vie d’une femme, de sa naissance à aujourd’hui, alors qu’elle tente de donner un sens à son existence. Revisitez la maison de son enfance, faites le tri dans ses affaires personnelles et franchissez les fenêtres de souvenirs perdus dans le temps. Dans Hindsight, vous devez ralentir et faire attention aux moindres petits détails oubliés. Rassemblez les pièces du puzzle et changez de point de vue, jusqu’à trouver la juste perspective pour plonger au cœur du passé. Les souvenirs et les rêves depuis longtemps oubliés s’entrechoquent. Attardez-vous autant que vous le souhaitez, mais tôt ou tard, vous devrez regagner le présent. Qu’allez-vous emporter ? Et qu’allez-vous abandonner ?

MAQUETTE est un puzzle récursif en vue subjective qui vous emporte dans un univers où chaque bâtiment, plante ou objet est tantôt minuscule tantôt gigantesque. MAQUETTE parvient à ce miracle en transformant l’univers de façon répétitive à la façon d’un M.C. Escher. Au centre de l’univers, vous serez un géant qui plane au-dessus des murs et des bâtiments. Continuez d’avancer et, plus le décor deviendra grand, plus vous vous sentirez petit. La moindre fissure sera alors un vrai gouffre. Dans Maquette, vous explorerez les problèmes de tous les jours sous toutes leurs tailles, dans une histoire d’amour moderne, où le souci le plus infime peut parfois devenir un obstacle insurmontable.

Gale of Windoria sortir ale 4 aout sur Nintendo Switch, via la boutique en ligne de la console hybride pour 14,99€.

Sauve le vent autour du monde sur ton véhicule volant dans un RPG fantastique ! Les Quartz Tetra, la source de toute vie, se sont ternis, et il y a un sentiment croissant d’appréhension à travers le monde. Shan, un jeune garçon des citoyens des vents se lance dans une aventure pour purifier les Quartz Tetra ternis et sauver son ami d’enfance. Avec des alliés de différentes origines, détruis les sombres nuages de la mort et lance-toi vers l’avenir dans une aventure fantastique. Envole-toi sur les brises du monde entier dans ton Beakle volant, évolutif avec des pièces pour accéder à plus de zones. Utilise les élémentaux non seulement dans des batailles au tour par tour, mais aussi dans des défis spéciaux de donjons en combinant les capacités des personnages. Retrouve aussi les Quartz pour renforcer ton parti et acquérir des compétences et des techniques. Sans oublier le monde entier composé d’œuvres de pixel art nostalgique !

Le roguelike Ninja or Diesortira en 2023 sur Nintendo Switch.

Le jeu Calme est lui annoncé pour début 2024. La plupart de l’action se déroule dans une ville où vivent différents types de créatures. En plus des humains, il y a des hommes-bêtes, des hommes-champignons, etc. Attendez-vous à résoudre les problèmes des gens, à explorer la dangereuse mer de nuages, etc.

Le visual novel Roller Drama sortira ébut 2023 sur Nintendo Switch.

Roller Drama est le roman visuel / jeu de gestion sportive de vos RÊVES ! Menez une équipe d’athlètes de Roller Derby à la victoire en utilisant la stratégie et les contrôles en temps réel pour écraser la concurrence. En dehors du ring, vous devrez gérer cinq grandes personnalités aux prises avec l’amitié, les peines de cœur et l’effondrement progressif de la société capitaliste tardive. Vos choix, et le résultat de chaque match, affecteront le destin final de l’équipe.