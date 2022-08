Le grand Bloomberg a contacté Nintendo, Microsoft et Sony pour savoir s’ils avaient l’intention d’augmenter le prix des consoles au Japon et Nintendo a déclaré qu’ils n’avaient pas de tels projets pour le moment.

Si vous n’êtes pas au courant, le Japon a connu des hausses de prix des produits électroniques en raison de l’inflation, mais le marché des consoles de jeux vidéo est un secteur où les prix n’ont pas changé. Cela est principalement dû au fait qu’aucun des fabricants de consoles ne veut être le premier à augmenter les prix, car ils craignent qu’une hausse des prix ne fasse fuir les clients et les développeurs vers des plateformes concurrentes.

Les fabricants de consoles choisissent alors de compter sur les ventes internationales pour amortir les coûts, mais les revendeurs ont trouvé l’astuce: les gens achètent les consoles à bas prix au Japon et les revendent dans des régions où les prix sont plus élevés. Si l’on ajoute à cela les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui prévalent depuis 2020 et les épisodes de confinements liés à la pandémie Covid-19, les consctructeurs ne pourront plus garder leurs prix très longtemps. Mais pour le moment, Nintendo reste ferme.

Le modèle OLED de la Nintendo Switch est vendu 350 dollars plus taxes aux États-Unis, mais coûte 37 980 yens (environ 290 dollars) au Japon. Les revendeurs de matériel informatique autour de Tokyo proposent actuellement de l’acheter à plus de 40 000 yens pièce, comptant sur ce delta de prix pour faire leur profit. La PS5 de Sony coûte environ 55 000 yens en magasin, mais peut être revendue immédiatement pour 80 000 yens ou plus chez le détaillant Noah Trading Co. à Ikebukuro, à Tokyo. La société se vante sur son site Web d’avoir généré 10 milliards de yens de revenus en 2020, en vendant des produits électroniques sur le marché intérieur et dans des pays et régions tels que la Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour et les États-Unis. (Bloomber)

We asked each console maker whether they have plans to raise prices in Japan:

Nintendo – no such plans now

MS – declined to comment

Sony – nothing to share at this moment

Sony’s suggests it could be one of options it can consider in the future.https://t.co/xYdSgKYA14

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) August 1, 2022