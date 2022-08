Nintendo of Europe a le plaisir d’annoncer que M. Tom Enoki a rejoint l’équipe de direction de Nintendo of Europe, basée en Allemagne.

Depuis le 16 juillet, M. Enoki a rejoint Nintendo of Europe en tant que directeur général et chef du bureau de planification d’entreprise au sein de l’équipe de direction. M. Luciano Pereña et M. Laurent Fischer restent respectivement directeur financier et directeur du marketing et, avec M. Enoki, continueront à soutenir le président de Nintendo Europe, M. Stephan Bole. Alors que M. Enoki rejoint Nintendo of Europe, M. Miyake, ancien PDG de Nintendo of Europe, retourne au siège de la société à Kyoto, au Japon.

« Avec notre mission de mettre des sourires sur les visages des gens à travers des expériences de divertissement uniques, la structure de gestion de Nintendo of Europe est parfaitement équipée pour relever tous les défis et offrir des surprises à nos clients en Europe », a déclaré le président de Nintendo of Europe, Stephan Bole. « Nous souhaitons la bienvenue à Tom dans l’équipe de direction de NOE, et nous remercions M. Miyake pour son engagement et ses services en Europe, et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble. »