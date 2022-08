Paris, le 12 août 2022 – One Piece n’a jamais été aussi puissant qu’aujourd’hui ! La sortie de One Piece Film – Red au Japon a été un immense succès et il s’agit même tout simplement du plus gros lancement de l’année : le film a réalisé pas moins de 2 254 237 030 yens de chiffre d’affaires (16 530 320 euros environ) sur l’archipel tandis que 1,579,552 spectateurs se sont rendus dans les salles obscures, en seulement deux jours !

La France bat également tous les records avec plus 148 320 entrées dans 631 cinémas pour sa toute 1ère journée d’exploitation. Auquel nous rajoutons les 119 311 entrées en avant-première. Soit un score de 267 631 entrées, ce qui place One Piece Film – Red comme le film d’animation japonais ayant réalisé le meilleur démarrage en France.

L’heure est venue pour One Piece, la plus longue série animée de l’histoire de Toei Animation, de franchir une nouvelle étape pour conquérir définitivement le cœur du public européen. Toei Animation Europe et ses partenaires ont préparé différents événements et avant-premières pour le film afin de permettre à ses fans de la première heure comme aux nouveaux venus de se retrouver pour profiter de ce long-métrage spectaculaire et cathartique.

« La sortie officielle de One Piece Film – Red a eu lieu au Japon le week-end dernier. En parallèle, le film a également été présenté en avant-première en France avec une projection exceptionnelle au Grand Rex en amont de sa sortie nationale, le 10 août. De nombreuses projections spéciales et événements seront organisés aux quatre coins de l’Europe dans les prochains mois dont des événements, des concerts, des projections et bien plus encore. Ne manquez pas les dernières informations pour tout savoir sur ce qu’il va se passer près de chez vous ! Le moment est idéal pour célébrer la plus grande licence d’animation du moment » déclare Ryuji Kochi, Président de Toei Animation Europe.

Au-delà du phénomène :

En juillet 2022, le manga One Piece a fêté le 25ème anniversaire de sa toute première apparition dans Shonen Jump en 1997. Le nombre total de ses ventes mondiales a dépassé les 500 millions d’exemplaires en juillet 2022. Le phénomène est rapidement devenu mondial après la première diffusion de l’anime One Piece, en 1999 au Japon : tous les fans et les célébrités de la planète communient désormais à la diffusion de chaque nouveau contenu. Avec plus de 1000 épisodes diffusés dans 80 pays, 13 longs-métrages et le Guinness World Record pour son créateur Eiichiro Oda au titre du « plus grand nombre d’exemplaires en circulation de la même série de bande-dessinée par un même auteur », One Piece s’est imposé comme un incontournable absolu du paysage culturel d’une génération tout entière.

Synopsis:

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…