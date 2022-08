PID Games et Tomo Camp ont annoncé qu’une démo de Pompom est désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Pompom a quitté sa roue pour rejoindre l’espace et s’est donné comme mission de sauver son ami Hoshi des griffes du Capitaine Chat et de sa bande de voyous. Placez des plateformes à mesure que vous avancez et pourchassez les Chats pirates de l’espace. Utilisez tout ce qui vous passe sous la patte : ressorts, fouets, parapluies, canons… Rien ne peut arrêter Pompom !

HISTOIRE Un beau jour, alors que Pompom s’entrainait sur sa roue, Hoshi entra dans la pièce avec une poignée de bijoux qui venaient de tomber du ciel, accompagnés d’un gros « BOUM ». C’est alors que le Capitaine Chat et sa bande apparurent et kidnappèrent le petit garçon à travers un portail vers l’espace. Pompom doit désormais partir à l’aventure pour sauver Hoshi des huit Chats pirates de l’espace !

JOUABILITÉ Dans ce jeu de plateformes au souffle nouveau, vous ne contrôlez pas Pompom le hamster : vous l’aidez en déplaçant les plateformes et les objets qui l’entourent. Vous pouvez par exemple poser des ressorts, construire des ponts, tailler des vignes ou même illuminer des fantômes. De l’espace aux plages pleines de poissons volants en passant par des temples anciens perdus dans la jungle, aidez Pompom à déjouer ses ennemis et à battre le Capitaine Chat et sa bande.

Jouez à ce jeu de plateformes à la mécanique originale dans lequel vous devez déplacer les plateformes et non votre personnage.

Appréciez ce bel hommage aux classiques de la SNES et à l’ère rétro des 16-bits.

Voyagez à travers huit mondes et partez pour une aventure spatiale épique : sautez sur des poissons volants, évitez des flèches, bannissez des esprits vengeurs, nagez au milieu des piranhas, affrontez des soucoupes volantes, et plus encore.

Pompom vainc ses ennemis et ramasse des objets que vous pouvez utiliser pour interagir avec le monde et l’aider à atteindre son objectif.

Utilisez tous les objets qui sont à votre disposition : volez grâce à des canons, balancez-vous au bout de cordes, taillez des vignes, lancez du miel, figez le temps, et bien plus.