SEGA a annoncé la sortie du DLC Bundle 3 pour Hatsune Miku : Project Diva Mega Mix sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Ce sera disponible le 24 août 2022.

Une quantité importante de contenu est annoncé. 72 titres jouables seront ajoutés pour un total de 250 chansons, dont Dreaming Leaf, Far Away, Innocence, Iroha Uta, etc. SEGA indique que le DLC Bundle 3 pour Hatsune Miku : Project Diva Mega Mix occupera 20 Go d’espace sur votre stockage interne ou votre carte SD.