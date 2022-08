Lyon, FRANCE – 25 août 2022 – Bandai Namco Europe, éditeur et développeur de jeux vidéo de premier plan, a annoncé aujourd’hui le lancement du jeu vidéo SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, un RPG plein d’action recréant des moments clés de l’univers GUNDAM.

De Mobile Suit Gundam à Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE rassemble différentes narrations qui permettent aux joueurs de revivre des scènes et des batailles célèbres de la célèbre série animée. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE est disponible dès maintenant sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Windows PC et STEAM. Les précommandes pour les éditions numériques sont désormais en ligne et comprennent différents niveaux de bonus tels que des missions à débloquer, de nouvelles unités jouables et d’autres contenus exclusifs lorsqu’ils seront disponibles.

Dans SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, les joueurs doivent unir leurs forces pour réparer un monde perturbé, en surmontant des failles dans le temps connues sous le nom de « Historical Breaks » pour rétablir la chronologie réelle de chaque série Gundam. Chaque mission propose des actions en solo et en multijoueur, permettant à trois joueurs de progresser ensemble dans le jeu. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE propose également un système de progression dans lequel les joueurs doivent développer, améliorer et renforcer leurs Mobile Suits à l’aide de plans acquis au cours de leurs missions. Le jeu propose des combats rapides et les joueurs disposeront d’une variété d’attaques de mêlée et à distance, de combos et d’attaques spéciales à base de charges pour chaque Mobile Suit dans leur arsenal.