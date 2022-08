Fear Effect est une série de jeux qui a fait les beaux jours de la PSOne. Inspiré par Resident Evil dans sa réalisation proche d’un film (des décors en 3D précalculés avec des caméras dixes proposant des angles différents). Nénanmoins, Fear Effect proposait à l’époque des décors plus vivants (effets de fumée, de lumière, etc…) et un gameplay beaucoup plus orienté action. De plus, le jeu proposait un rendu cell-shading relativement réussi (pour l’époque), qui donnait un côté animé à l’ensemble…

En finalité c’était d’ailleurs une très bonne pioche qui a eu les honneurs d’une suite (faisant office de préquelle) et dont le troisième volet s’est perdu dans les limbes de la PS2. Toutefois, le titre a connu une suite (se déroulant après le premier volet), Fear Effect Sedna, sorti sur Nintendo Switch en 2018. Celuic-i reprenait les effets graphiques de la série originale, mais perdait au passage la dimension cinématographique du placement des angles de caméra, pour une vue isométrique… Il faudra modérer nos propos quand même en rappelant que cette suite fût réalisée par un studio indépendant Français, Sushee et proposait de fait, un résultat plutôt intéressant, sans être transcendant !

À l’époque déjà, il était question d’un « remake » du premier Fear Effect et visiblement, celui-ci n’est pas tombé dans l’oubli si l’on en croit cette vidéo publié par ForeverEntertainment et qui annonce une sortie du Fear Effect Reinvented « plus tôt qu’on ne le pense »… On remarquera au passage que le gameplay semble se rapprocher des derniers Resident Evil (entre le 4 et le 7 – pour reprendre la parenté), avec une vue façon TPS caméra à l’épaule. On apprécie aussi le passage où l’on retrouve subtilement le découpage de l’action façon BD, qui faisait également partie des spécificités du jeu original, tout comme l’aspect graphique qiu reprend le côté Cell-Shading (mais à voir quand même ce que cela donnera dans la version finale).

Est-ce une série dont vous attendez le retour ?

On vous laisse juger en images, juste là: