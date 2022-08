Paris, le 26 août 2022 – Préparez vos menhirs et gourdes de potion magique ! Alors que la Gamescom 2022 bat son plein, Microids est heureux de dévoiler l’édition limitée et collector d’Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie. Le jeu débarquera à grand coup de sabots le 13 octobre 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Astérix et Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie sera disponible en plusieurs éditions :

Édition Limitée Le jeu Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie Deux planches de stickers 3 lithographies



Édition Collector Une boîte collector Le jeu Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie Une figurine d’Obélix de 18 cm Deux planches de stickers 3 lithographies



À propos de Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie :

À la fin de l’année, Astérix et Obélix vous emmènent en Hibernie pour une série de bagarres déjantées où tous les coups sont permis… même les coups de tonneaux ! Le jeu sera pour la toute première fois jouable aussi bien en solo qu’en coopération, et ce jusqu’à quatre joueurs ! De quoi en faire voir de toutes les couleurs même aux Romains les plus téméraires.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur… Pendant ce temps en Hibernie (ancien nom de l’Irlande), Kératine, fille du chef Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres Astérix et Obélix pour déjouer l’invasion romaine, et ramener à tout prix le bélier adORé de son père… Pour le retrouver, vous incarnerez vos héros préférés et userez de vos poings et des objets alentours pour débloquer des passages et faire voler un maximum de Romains ! Et parce que sans potion, la bagarre est moins folle, une toute nouvelle recette de Panoramix vous permettra de démultiplier vos paires de manches et d’envoyer valser quadruplement plus d’ennemis…

Ravivez le Gaulois qui sommeille en vous à travers une toute nouvelle histoire qui plaira aux fans de notre duo Gaulois favori, en profitant d’un gameplay explosif en vue du dessus. Un opus d’une toute nouvelle trempe, où batailles, puzzles, explorations et récompenses à collectionner s’entremêleront dans un cocktail magiquement puissant, pour un jeu délicieusement complet (mais pas aussi délicieux que le sanglier).

Oh chic, des Romains ! Profitez d’un panel de six chapitres différents pour explorer toute l’Hibernie, dégommer des Romains, et collectionner un maximum de récompenses en rejouant les niveaux à l’infini ! Créativité conseillée : plus vous utiliserez d’objets pour la bagarre et de nouveaux styles de combos, plus les surprises seront grandes. Mieux que des baffes de poissons, à vous les tonneaux et les troncs d’arbres !

L’union faisant la force, Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie offrira un mode coopératif local où jusqu’à quatre joueurs pourront joindre leurs forces en simultané sur un même écran.

Mais par Toutatis, ils sont fous ces Gaulois !

Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie sera disponible le 13 octobre 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.