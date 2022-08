Jamais deux sans trois.

Alors que les fans de Playstation fêtent avec amour la hausse de prix annoncée et déjà effective de la console sans jeu de leurs rêves, remerciant Sony de leur offrir la possibilité de sur payer encore plus leur console, Nintendo confirme une troisième fois que la Nintendo Switch n’augmentera pas de prix.

Nintendo confirms that there are no plans to raise the price of the Nintendo Switchhttps://t.co/RuwVYTaisk pic.twitter.com/VTOxARO8dw

— Nibel (@Nibellion) August 26, 2022