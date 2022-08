Dans le jeu de gestion RAILGRADE, vous devez construire des réseaux ferroviaires pour transporter des marchandises et aider à rendre sa prospérité à une colonie industrielle. Accomplissez diverses tâches pour préparer chaque cargaison avant de la livrer. Adaptez votre stratégie aux différents facteurs tels que le nombre de trains à faire circuler, leur longueur, les ressources à acquérir et la voie à suivre pour acheminer une cargaison d’un point A à un point B. RAILGRADE sortira le 29 septembre sur Nintendo Switch pour $19.99 / €19.99 / £15.99.

RAILGRADE est une simulation de gestion dans laquelle vous utilisez les chemins de fer pour transporter des ressources et alimenter l’industrie d’une colonie extraterrestre. En tant qu’administrateur travaillant pour le compte de la société Nakatani Chemicals, c’est à vous d’aider à rétablir la production industrielle après un effondrement désastreux de l’infrastructure planétaire.

Construisez des réseaux ferroviaires complexes et exploitez la puissance des trains pour permettre aux industries vitales d’accéder aux ressources dont elles ont besoin. Gérez les entrées et les sorties pour optimiser la production, et créez des chaînes d’approvisionnement efficaces à l’aide de chemins de fer à plusieurs niveaux et d’une variété de types de locomotives uniques en leur genre.

Combinez prise de décision stratégique et construction créative afin de redonner à une colonie industrielle prospère sa splendeur d’antan. Si vous y parvenez, vous pourrez impressionner suffisamment vos supérieurs et avoir l’autorisation de revenir sur Terre.

Utilisez des outils de construction ergonomiques pour construire et gérer instantanément un réseau complexe de voies ferrées interconnectées.

Créez des chaînes d’approvisionnement efficaces en reliant les sources industrielles et en plaçant plusieurs dizaines de trains qui sillonneront la carte non-stop.

Personnalisez vos trains en utilisant différents types de locomotives et de marchandises, avec des centaines de combinaisons uniques.

Optimisez la configuration de vos trains et installez les rails de manière stratégique pour surmonter les obstacles de terrains difficiles et créer l’itinéraire de livraison le plus optimal possible.

Contrôlez le flux de production des ressources par une gestion attentive des entrées et des sorties. Restez à l’affût des goulets d’étranglement pour que les trains et leurs précieuses cargaisons puissent atteindre leurs destinations sans encombre.

Investissez dans la croissance de vos villes, ou utilisez des zeppelins pour exporter des marchandises afin de réaliser des bénéfices supplémentaires.

Admirez votre flotte de trains avec le mode de vue cinématique.

Participez à la restauration d’une colonie industrielle prospère au cours d’une campagne solo regroupant plus de 50 missions.

Dépensez les jetons obtenus lors de chaque mission et utilisez-les pour débloquer de nouvelles industries, améliorations et options.

Repoussez vos limites dans des missions annexes bonus. Explorez les déserts arides à la recherche de réserves de pétrole, ou développez un programme de lancement de fusées.

Exhibez vos installations ferroviaires les plus impressionnantes grâce à un mode photo comprenant une grande variété de filtres et d’options visuelles.