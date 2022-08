SEGA of America, Inc. a annoncé la sortie de Sonic Frontiers, juste à temps pour la saison des fêtes, le 8 novembre 2022 . Le jeu sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, ainsi que sur Nintendo Switch et également sur Steam.

Pour l’occasion, SEGA a dévoilé un tout nouveau trailer qui offre des images exclusives du nouveau monde ouvert de Sonic, mais aussi un premier aperçu de la deuxième île des Starfall Islandes : Ares Island.

Les univers s’entrechoquent dans cette nouvelle aventure ultra rapide. Sonic se retrouve perdu sur une île ancienne remplie de créatures étranges après être parti à la recherche des Chaos Emeralds. Les joueurs exploreront un monde époustouflant rempli d’action, d’aventure et de mystère, tout en affrontant des hordes d’ennemis surpuissants. Ils devront alors traverser les îles de Starfall Islands à toute vitesse et atteindre de nouveaux sommets en explorant librement la zone ouverte. Bienvenue dans la nouvelle évolution des jeux Sonic.

Caractéristiques principales :

Un jeu de plateformes en zone ouverte : Traversez les Starfall Islands, composées de forêts denses, de chutes d’eau majestueuses et de déserts brûlants et relevez chacun de leurs propres défis afin d’en découvrir tous les secrets.

Traversez les Starfall Islands, composées de forêts denses, de chutes d’eau majestueuses et de déserts brûlants et relevez chacun de leurs propres défis afin d’en découvrir tous les secrets. Une liberté à toute vitesse : Découvrez tout ce que Starfall Islands a à offrir à une vitesse que seul Sonic peut atteindre. Les joueurs traceront leur propre chemin et découvriront une variété de quêtes secondaires, d’énigmes, de structures massives à explorer, de poissons à pêcher et quelques amis à rencontrer.

Découvrez tout ce que Starfall Islands a à offrir à une vitesse que seul Sonic peut atteindre. Les joueurs traceront leur propre chemin et découvriront une variété de quêtes secondaires, d’énigmes, de structures massives à explorer, de poissons à pêcher et quelques amis à rencontrer. Relèvez le défi du cyberespace : Trouvez les portails qui parsèment les îles et élancez-vous dans les niveaux du cyberespace, des sessions classiques de plateformes 3D à la vitesse supersonique où de nombreux défis testeront vos compétences.

: Trouvez les portails qui parsèment les îles et élancez-vous dans les niveaux du cyberespace, des sessions classiques de plateformes 3D à la vitesse supersonique où de nombreux défis testeront vos compétences. Cyber-combat : Vous pouvez combattre de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat mis en place et à l’aide des améliorations obtenues via l’arbre de compétences. Terrassez tous vos adversaires, même les titans colossaux, en combinant esquives, parades, contres, combos et la nouvelle compétence Course-boucle.

Vous pouvez combattre de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat mis en place et à l’aide des améliorations obtenues via l’arbre de compétences. Terrassez tous vos adversaires, même les titans colossaux, en combinant esquives, parades, contres, combos et la nouvelle compétence Course-boucle. Une nouvelle aventure pleine de mystère et d’intrigue : Incarnez Sonic et tentez de déchiffrer les mystères que cachent les ruines d’une ancienne civilisation prise d’assaut par des hordes robotiques. Avec rien d’autre que des questions et une étrange voix pour le guider, Sonic part en quête pour sauver ses amis et les habitants de Starfall Islands d’une gigantesque menace mécanique.