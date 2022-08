Il y a des jeux dont les mécaniques et le background demandent tellement d’explications pour être bien compris que rédiger leur test nous amènent à écrire un nombre conséquent de lignes, et puis il y a des jeux pour lesquels c’est tout l’inverse. Voyage du studio Venturous, un studio suédois formé par deux frères fait justement partie de cette catégorie. Ce test sera forcément très court, mais est-ce une raison pour passer à côté ? Rien n’est moins sur… Ou pas.

Le test de la rapidité

À la manière d’un Limbo ou d’un Inside, Voyage est d’abord et avant tout, une aventure dans un monde mystérieux dont nous découvrirons les codes au fur et à mesure de notre progression et dont le gameplay est assez simple. Mais si les deux jeux précédemment cités nous font parcourir un monde sombre et angoissant, le titre de Venturous nous entraîne dans un univers coloré et onirique. Nous y incarnons deux jeunes enfants seuls dans une caverne. Nous ne savons absolument rien des enjeux de la quête que nous allons devoir effectuer ni pourquoi nous en sommes arriver là.

Sans aucune cinématique ni aucun dialogue, c’est à travers le décor que nous allons devoir tenter de comprendre ce qui a bien pu amener ces deux personnes là où elles en sont et pour y voir plus clair, il nous faudra atteindre la fin de cette histoire. Celle-ci arrive très vite vu qu’en moins de deux heures, l’épilogue se présente à nous. Malheureusement, cette narration, tout en mystère, n’est jamais prenante et nous nous ennuyons très vite.

Nous pourrions faire les mêmes reproches à Limbo et Inside qui se montrent, eux aussi, extrêmement retors dans leur narration, voire taquins. Mais ces deux titres avaient pour eux un gameplay simple et parfaitement adapté à leur univers. Celui-ci, basé en partie sur l’utilisation d’items et en partie sur des mécaniques de plateforme, avait permis aux joueurs de profiter des quelques heures de jeu en ayant à rester bien accrochés à son siège.

T’es beau, mais un tout pt’it breton

Mais c’est tout l’inverse qui se passe avec Voyage. Dès les premières minutes et jusqu’au dénouement final, nous ne faisons que nous ennuyer. Aucun challenge n’est présent et surtout, aucun événement ne vient rehausser la tension de notre aventure. Le gameplay consiste à avancer nos personnages et à appuyer sur la touche B à certains moments pour déplacer des objets ou appuyer sur un bouton. Aucune énigme n’est présente et notre avancée n’est jamais entravée par quoi que ce soit venant rompre une monotonie exaspérante.

C’est d’autant plus dommage que, pour un premier jeu, les artistes de chez Venturous ont su montrer à quel point leur talent pour la création de décors était grand. Les tableaux que nous parcourons sont entièrement superbement dessinés à la main et sont magnifiquement animés. Le monde que nous parcourons est à la fois mystérieux et envoûtant. Les couleurs chaudes et les contrastes nous offrent de beaux moments de contemplation. Malheureusement, ces moments ne remplacent pas un level-design complètement inintéressant.

De plus, si nos personnages ont des designs bien différents et ne souffrent d’aucun problème d’animation, il arrive souvent que celui aux cheveux blancs soit caché dans les décors ayant des couleurs identiques aux siennes, là encore une erreur de jeunesse étrange. Et s’il est possible de faire l’entièreté de cette aventure à deux, l’un des deux joueurs sera de temps en temps pénalisé par cette absence de visibilité concernant son personnage.

Conclusion 5 /10 Voyage à tout d’un projet étudiant. Bien qu’extrêmement beau et bien animé, jamais il ne fait oublier que ses mécaniques de jeu sont inexistantes, que son level-design est inintéressant et que sa narration, malgré un petit twist final, est complètement insipide. Vendu à un tarif de 15 € alors qu’il ne possède qu’une durée de vie de moins de deux heures, il faudra juste espérer tomber amoureux des décors pour justifier un tel achat. LES PLUS Les décors, entièrement dessinés à la main, sont magnifiques

