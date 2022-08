NieR: Automata The End of Yorha Edition se dévoile aujourd’hui avec un nouveau trailer centré sur le personnage 9S.

9S a une fonction d’attaque, mais c’est un androïde qui se spécialise dans les enquêtes. Au sein de l’escouade d’infanterie de YoRHa, il est le type relativement plus émotionnel et amical. Dans NieR:Automata The End of YoRHa, vivez une histoire captivante qui va au-delà du simple divertissement, inspirant un large éventail d’émotions au fur et à mesure qu’elle se déroule à travers une action mêlant les genres dans un monde ouvert magnifiquement désolé. Des envahisseurs d’un autre monde attaquent sans prévenir, libérant un nouveau type de menace : des armes connues sous le nom de « formes de vie machine ». Face à cette menace insurmontable, l’humanité est chassée de la Terre et se réfugie sur la Lune. Dans le rôle de 2B, membre de la force militaire androïde YoRHa nouvellement organisée, les joueurs se plongeront dans une bataille féroce pour reprendre la planète.

Déjà vendu à 6,5M d’exemplaires depuis son lancement en 2017, le jeu d’action RPG NieR: Automata permettra aux joueurs et joueuses de découvrir son univers postapocalyptique sur Nintendo Switch le 6 octobre 2022. L’édition physique inclut une jaquette ornée d’une illustration symbolique signée par le character designer Akihiko Yoshida, et une nouvelle jaquette réversible représentant A2, conçue par le concept artist Kazuma Koda.

Le jeu NieR:Automata, encensé par la critique, dirigé par YOKO TARO et développé par PlatinumGames Inc. en collaboration avec SQUARE ENIX, propose un gameplay magistral mêlant action et éléments de RPG à travers un scénario captivant. Les joueuses et les joueurs incarnent les androïdes 2B, 9S et A2 afin d’arracher le monde aux griffes des formes de vies mécaniques et de dévoiler des vérités depuis longtemps oubliées au sujet de l’Humanité. NieR:Automata The End of YoRHa Edition inclut le jeu de base récompensé et le DLC 3C3C1D119440927, qui comporte trois arènes ainsi que des costumes additionnels. Les joueuses et les joueurs pourront également télécharger le DLC 6C2P4A118680823lorsque le jeu sera disponible sur Nintendo Switch. Ce DLC réservé à la Nintendo Switch inclut six costumes et quatre nouveaux accessoires permettant de modifier l’apparence des personnages jouables. Il inclut également deux apparences de pod inspirées de personnages du jeu pour mobile à succès NieR Re[in]carnation.

Nier:Automata The End Of YoRHa Edition sera disponible le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch.