Vendredi 2 septembre – Paris – L’éditeur Skybound Games et les développeurs Toylogic ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de Glitch Busters : Stuck on You, qui donne un aperçu inédit de certains des mondes et environnements insolites que les joueurs rencontreront dans le prochain jeu de tir en coopération.

Glitch Busters : Stuck on You est un FPS à la troisième personne, coloré et totalement déjanté. Vous y incarné un anti-buggueur, qui doit combattre des armées de virus qui tentent de contaminer le Web. Jouable en solo ou en coopération (jusqu’à 4), Glitch Busters : Stuck on You, vous promet de bonnes parties de rires dans un monde ou vos actions peuvent affecter vos alliés (pour le meilleur et pour le rire).

Glitch Busters : Stuck on You sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation®4, et sera jouable sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité. Le jeu est développé par le studio Toylogic basé à Tokyo, notamment connu pour son aide au développement sur des projets tels que Nier Replicant, The Evil Within et Super Smash Bros. Brawl.