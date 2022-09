Vendredi 2 septembre 2022 – La collection capsule Balmain x Pokémon pour dresseur Pokémon sera disponible sur Pokémon UNITE en septembre pour célébrer cette collaboration.

Depuis plus de dix ans, le directeur artistique de la maison Balmain, Olivier Rousteing, surprend le monde de la mode avec sa vision singulière et ses choix audacieux. Olivier Rousteing se montre fidèle à l’héritage audacieux du fondateur de la maison, Pierre Balmain, celui-là même qui 75 ans auparavant lança avec courage le « Nouveau Style français » ; le créateur surprend constamment avec des silhouettes, des couleurs et des messages inattendus, marque de fabrique de son singulier « Style français réinventé ».

Olivier Rousteing a notamment travaillé avec des partenaires atypiques, s’associant à des créateurs ingénieux qui partagent sa vision et son audace. La maison est aujourd’hui fière d’annoncer la dernière de ses collaborations : un partenariat Balmain en édition limitée avec Pokémon.

Si cette collaboration peut paraître surprenante, elle n’en reste pas moins évidente, car Balmain et Pokémon partagent une singulière vision audacieuse et étourdissante. Comme Balmain, Pokémon se démarque par sa constante évolution et son recours aux nouvelles technologies, tout en étant toujours animé d’une énergie et de couleurs envoûtantes particulières. Et la ressemblance ne s’arrête pas là. À l’égal de la marque de luxe célébrée pour son armée Balmain en constante progression, Pokémon célèbre ses millions de « dresseurs » à travers le monde toujours prêts à partir à l’aventure dans l’espoir de capturer, entraîner et combattre toujours plus de Pokémons.

« L’esthétique pop et colorée de l’univers Pokémon et ses fascinantes créatures m’ont toujours captivé », nous explique Olivier Rousteing. « Aujourd’hui, Pokémon m’évoque une période révolue, plus simple, où nous partagions tous cette vision idyllique des innovations numériques et des progrès qu’elles apporteraient. C’est pour cette raison que je suis heureux de m’associer à Pokémon pour cette collection, parce qu’en ces temps, nous avons tous besoin d’espoir et d’optimisme. »

« Balmain est une maison de mode emblématique qui continue de captiver le monde entier avec ses créations visionnaires et son exaltante créativité », a déclaré Kenji Okubo, Président de The Pokémon Company international. « Depuis plus de 25 ans, Pokémon est un artisan incontournable de la culture, et nous devons notre succès à notre capacité d’innovation. Nous avons trouvé en Balmain un partenaire qui partage nos valeurs et, à leurs côtés, nous avons pu créer quelque chose de vraiment spécial à la croisée du matériel, du numérique et de la mode ».

Cette collection Balmain x Pokémon revisite en grande partie les éléments signatures de la maison Balmain, à savoir ses sweats à capuches souples, ses élégants sneakers ainsi que son hypnotisant motif Labyrinthe. Le motif Labyrinthe, inspiré d’un dédale conçu à l’origine par Pierre Balmain il y a plus de 50 ans, illustre la capacité d’adaptation de la marque, puisqu’il apparaît sous plusieurs itérations différentes dans les pièces de cette collaboration. Cette collection offre plusieurs nouvelles interprétations de modèles emblématiques qui ont été présentées pour la première fois lors du défilé Balmain de la Fashion Week de Paris. Chaque pièce a été légèrement adaptée pour refléter l’esthétique Pokémon, sans jamais transiger sur les exigences des ateliers la maison de luxe.

Olivier Rousteing et son équipe de conception ont également été inspirés par les couleurs éclatantes de Pokémon et son iconographie colorée. Sweats, vestes et pièces oversize reprennent intelligemment les codes graphiques audacieux que l’on connaît à Pokémon, et nombreux accessoires sont un croisement ingénieux entre les sacs signature de Balmain et les illustrations Pokémon.

Bien entendu, un partenariat Balmain x Pokémon ne saurait être complet sans une aventure numérique captivante. Par conséquent, dans le cadre de sa collaboration avec Pokémon, Balmain s’est associé à SharpEnd pour proposer une offre singulière supplémentaire. À partir du 5 septembre , 15 badges originaux Balmain x Pokémon compatibles NFC seront disponibles dans neuf boutiques Balmain différentes en Amérique, en Europe et en Asie, ainsi que chez Stadium Goods à Chicago, un partenaire distributeur de Balmain, lors d’un achat en personne. Ces badges originaux offriront un accès exclusif à une expérience d’exception Balmain x Pokémon. Les heureux élus bénéficieront de contenus numériques et de prix extraordinaires, notamment des billets VIP pour le prochain Festival Balmain pendant la Fashion Week de Paris et accès direct au décor Balmain Fashion dans Pokémon UNITE.

Les joueurs de Pokémon UNITE, le jeu de combat stratégique en équipe développé en partenariat avec TiMi Studios, pourront pendant sept jours débloquer gratuitement la tenue de dresseur BALMAIN Fashion en se connectant au jeu entre 9h00 UTC+2 le 2 septembre 2022 et 01h59 UTC+2 le 1er octobre.

De plus, les joueurs qui achètent l’un des écussons BALMAIN x Pokémon peuvent obtenir un code numérique pour débloquer instantanément et gratuitement les articles de mode BALMAIN du kit de dresseur en utilisant le menu échange de cadeau dans le jeu.*

« Je crois qu’après avoir téléchargé l’application Pokémon UNITE, moi et mon équipe sommes tous devenus accro au jeu », plaisante Olivier Rousteing. « Ce n’est pas vraiment une surprise, nous avons tous un tendre souvenir des jeux originaux. Ce fut une véritable partie de plaisir, nous jouions au jeu et nous concevions en même temps les badges et les vestes spéciales que les dresseurs de Pokémon UNITE peuvent débloquer. J’ai hâte d’avoir plus de temps pour y jouer, une fois que la frénésie de la Fashion Week de Paris sera passée ».