On en parlait ici, c’est désormais confirmé par Koei Tecmo America, à travers une vidéo retrospective à l’occasion des 25 ans de la série revenant sur les différents opus. La toute fin ne fait d’ailleurs aucun doute sur l’annonce d’un nouveau titre…

Les spéculations sont nombreuses… Un Atelier Ryza 3 ? Ou la découverte d’un nouvel atelier ? Le dernier épisode sorti était Atelier Sophie 2, en début d’année…

Attendez-vous la sortie d’un nouvel opus ? Pensez-vous que nous aurons le droit à une VF (comme pour Ryza 2 et contrairement à Sophie 2) ?

La série Atelier a un bon passif avec la Nintendo Switch. Avec Atelier Arland Deluxe Pack (Atelier Rorona: The Alchemist of Arland DX, Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX, Atelier Meruru: The Apprentice of Arland DX), Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX, Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX), Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist of the Mysterious Journey DX, Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings), Atelier Lulua: The Scion of Arland, Atelier Ryza 1 et 2, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Il y a donc fort à parier que la console hybride de Nintendo ne soit pas oubliée pour ce nouveau titre !