Un peu de musique pour mercredi, ça vous dit ? Sega nous propos de découvrir un extraoit du Ending theme (ndt: générique de fin) de Sonic Frontiers. Celui-ci s’intitule « Vandalize« . Il est composé et interprété par le groupe Japonais One Ok Rock. Fondé en 2005, le groupe n’en est pas à sa première collaboration avec le domaine vidéo-ludique. Une de leur chanson, Nothing Helps, est utilisée dans la version japonaise de DmC: Devil May Cry (XboX/PS) et un autre de leur titre a servi de thème au jeu Black Rock Shooter: The Game (sorti sur PSP).

Le chanteur du groupe, Takahiro Moriuchi (Taka) s’est d’ailleurs exprimé sur cette collaboration avec Sega:

Nous avons travaillé avec Sega sur Sonic Frontiers, car nous nous retrouvons dans Sonic qui a commencé sa carrière au Japon, avant d’envahir le monde. Nous sommes basés aux États-Unis, mais nous avons joué en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, alors nous sommes très heureux de participer à ce renouveau de Sonic. Cette chanson, Vandalize, écrite en collaboration avec Sega a un rythme très entrainant avec des sonorités Japonaises, sans oublier la touche de One Ok Rock. Elle colle parfaitement avec l’attitude cool de Sonic et sa vitesse, nous espérons que vous apprécierez l’écoute de Vandalize pendant que vous parcourerez les mondes de Sonic Frontiers à toute vitesse avec le hérisson bleu.

Sonic Frontiers est toujours attendu pour le 8 novembre sur Nintendo Switch !

Vous pouvez également écouter la version complète juste là:

source