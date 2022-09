Comme disait ma grand-mère, l’humour c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si pour vous l’humour, ce sont des films comme “Sacré Graal”, “La Vie de Brian” ou encore “Le Sens de la Vie”, bref de l’humour anglais, décalé et plein de non-sens comme savaient en faire les Monty Python, le jeu Restless Soul est fait pour vous.

Restless Soul est un jeu d’aventures en noir et blanc dans lequel le joueur dirige un petit fantôme qui se trouve dans l’Afterlife et qui cherche à revenir à la vie. Pour ce faire, il va lui falloir trouver huit clés, réparties dans huit territoires au sein desquels se trouve un donjon qui renferme une clé. Bien sûr un grand méchant, le docteur Krull va tout faire pour vous empêcher d’y parvenir. Ce pitch vous rappelle les premiers Zelda, ce n’est pas un hasard.

Mais à la différence des jeux Zelda, ici, la particularité de Restless Soul est son humour décalé, absurde et son sens du non-sens totalement assumé. Notre personnage entre souvent en discussion avec “le Narrateur”, personnage fictif qui n’hésite pas à chambrer notre héros, à se moquer de lui, à lui faire des blagues.

Outre cet humour potache et basique : par exemple, le fait de trouver un pantalon, mais que nous ne puissions pas mettre, car nous sommes un fantôme…Ah ah ah.

Nous trouvons aussi des réflexions plus profondes dans le non-sens comme cette affiche : “Ne faites confiance à personne”, et pour laquelle le narrateur fait le commentaire suivant : « étonnant de la part d’une affiche croisée au hasard et rédigée par une personne inconnue…Comment peut-on alors faire confiance à cette affiche ? »

Restless Soul brise aussi très souvent le quatrième mur : le narrateur se met à parler au joueur lui-même et pas à sa représentation dans le jeu. À de nombreux moments, le jeu fait des clins d’œil au joueur, que ce soit par des références parodiques à d’autres jeux, où que ce soit par des moments burlesques, ubuesques mais toujours poétiques.

Graphiquement, Restless Soul est tout en noir et blanc, avec un style rétro et des façons de jouer à l’ancienne : aller à un endroit, rencontrer quelqu’un qui nous dit d’aller ailleurs pour trouver un objet et revenir pour pouvoir débloquer un passage et avancer. Cela se fait toujours avec une bonne dose d’humour. Sur le plan sonore, les musiques du jeu sont très belles, très douces, tout en piano. Cela donne au jeu une ambiance un peu désuète mais pas vieillotte.

Si Restless Soul fait de belles références au passé, il n’est pas passéiste, bien au contraire. Il est parfois à la pointe de la modernité et de la technologie tel ce téléphone portable qui nous sert à être appelé par d’autres personnages, dont un chien ! Il sert aussi de carte avec une application dédiée qui est utile pour prendre des selfies et se remémorer les lieux par lesquels nous sommes passés.

Maintenant, tout n’est pas idyllique dans Restless Soul. Les développeurs ont voulu ajouter du challenge au jeu d’aventures en y implantant des combats de temps en temps. Les combats ne sont pas aléatoires, heureusement, mais ils mettent le joueur en position de jouer à un jeu de tir où on déplace son personnage avec le stick gauche et où on tire avec le stick droit. Intrusion étonnante d’un jeu de tir frénétique dans une aventure plutôt calme et bon enfant.

Un autre souci qui ressort de Restless Soul est son côté bavard jusqu’à l’outrance à certains moments. Chaque personnage que l’on rencontre a des tas de choses à nous dire. Mais si par malheur, on recroise le même personnage et que le même dialogue s’enclenche, on ne peut pas y couper et on se fade les mêmes blagues. Impossible de sauter tout un ensemble de dialogues, dommage.

Cette aventure à la recherche de clés dans des donjons pour atteindre son but est vu et revu en jeu vidéo, et pourtant Restless Soul apporte son lot de particularités avec ses graphismes simples et sobres, son humour décalé et son ambiance musicale au top. Si vous avez envie d'une aventure mignonne, pas trop compliquée et agréable à suivre pendant une bonne poignée d'heures, Restless Soul est fait pour vous ! LES PLUS L'humour qui se dégage du jeu

L'ambiance musicale

L'aventure old-school

Les graphismes noirs et blancs LES MOINS Les dialogues qu'on ne peut pas passer

