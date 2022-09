On pourrait presque croire au début d’une blague…

Oui, nous parlons d’une rumeur pour une rumeur. L’information majeure d’hier, de la semaine, du mois et surement de l’année, c’est le décès de la majesté Élisabeth II, reine d’Angleterre. J’aurais préféré ne pas en parler sur notre site, l’information n’étant pas lié à notre domaine, mais …

La semaine dernière, nous avons entendu des rumeurs concernant un Nintendo Direct à venir. Ce Direct aurait lieu dans la semaine du 12 septembre 2022, c’est-à-dire la semaine prochaine. Selon des sources, ce Direct est censé révéler les portages de Zelda Twilight Princess et Wind Waker sur Nintendo Switch, le remaster de Metroid Prime dont on parle depuis longtemps, etc.

Nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience la semaine prochaine pour voir si un Direct avait lieu, mais il semble maintenant que nous devions attendre encore plus longtemps. Encore une fois, tout ceci est basé sur des rumeurs et des spéculations, alors prenez-les avec des pincettes.

Des personnes impliquées dans GamesBeat et Giant Bomb ont déclaré que le Nintendo Direct pourrait être reporté à la semaine prochaine. Pourquoi retarder le Direct quelques jours avant qu’il ne soit censé avoir lieu ? La rumeur veut que Nintendo veuille repousser le Direct en raison du décès de la reine Élisabeth II. On ne sait pas exactement pourquoi Nintendo pense que c’est une raison pour repousser un Direct, mais c’est probablement un mélange de respect et de volonté de ne pas perdre un Direct dans la couverture médiatique de la Reine et le deuil de 10 à 14 jours au Royaume-uni.