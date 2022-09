Disney Illusion Island arrive exclusivement sur Nintendo Switch. Il sera lancé en 2023.

Le jeu est réalisé par Dlala Studios, l’équipe qui a travaillé sur le jeu Battletoads de 2020. Mickey, Minnie, Donald et Goofy seront à l’affiche de ce jeu de plateforme en 2D qui propose une coopération locale. Le jeu se déroule dans le monde de Monoth et les joueurs doivent voyager dans les trois biomes pour récupérer les livres de la connaissance.

Rejoignez Mickey et ses amis dans leur quête pour explorer l’île mystérieuse de Monoth et récupérer trois livres mythiques pour sauver le monde du désastre !

Choisissez votre personnage préféré et débloquez des capacités spéciales pour réaliser des exploits de haut vol, résoudre des énigmes amusantes et affronter des combats de boss épiques.

Courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes riches, des personnages intrigants et des secrets cachés.

Jouez en solo ou rejoignez jusqu’à trois amis pour sauver l’île de Monoth dans un jeu de coopération à quatre joueurs. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme le saut à la corde, la grenouille sauteuse et le câlin qui donne du cœur.

Vivez une toute nouvelle aventure de Mickey & Friends avec des animations dessinées à la main, une musique orchestrale originale et des voix authentiques.