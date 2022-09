Kadokawa vient d’annoncer qu’ils sortiront le guide complet de Xenoblade Chronicles 3 le 30 septembre au Japon. Il coûtera 2 200 Yens, et offrira 304 pages de détails approfondis sur le jeu, sans les futurs DLC donc.

Système

Cette section détaille les bases du jeu depuis le début, y compris l’exploration, le déroulement des batailles, et offre quelques conseils et astuces pour prendre le dessus dans les combats.

Personnages

Cette section offre des détails approfondis sur tous les personnages, y compris les Héros. Vous y trouverez également des informations sur les caractéristiques de chaque classe, comme leurs arts et leurs compétences.

Histoire

Cette section présente un organigramme qui vous permet de suivre facilement l’histoire principale. Vous pouvez voir le timing de chaque événement et des combats de boss.

Quêtes et événements

Le guide offre des informations sur les quêtes normales, les quêtes de héros, les cartes Collectopadia, les événements spéciaux, et plus encore.

Carte

Comme on pouvait s’y attendre, le guide propose des cartes de chaque région, indiquant l’emplacement de tous les points d’intérêt, des points de repère, des conteneurs et des fusils de soldats.

Données

Enfin, le guide contient des données sur un grand nombre de choses : objets, équipement, nourriture, etc. Il y a aussi des informations sur les monstres uniques, les boss, et plus encore.