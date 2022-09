Persona 5 Royal arrivera sur Nintendo Switch, enfin, le 21 octobre prochain.

Ce matin, on apprend via l’eShop japonais de Persona 5 Royal version Nintendo Switch pèsera 12,5 Go. C’est une taille considérable, mais étonnamment, elle est environ 3 fois plus petite que le même jeu sur PS4.

Persona 5 Royal sur la console hybride proposera le même contenu que les autres versions, donc rien n’est coupé au niveau du gameplay ou de l’histoire. On se demande donc comment la différence de taille de fichier entre la PS4 et la Nintendo Switch peut être si importante, mais la réponse est surement la résolution, car la Nintendo Switch en mode portable ne prend en charge que le 720, ce qui signifie que la qualité de certains éléments a sans doute été réduite.