Square Enix est de retour avec un autre trailer pour la version Nintendo Switch de NieR : Automata : The End of YoRHa Edition, et cette fois-ci, nous avons un aperçu de la ville en ruines. Il s’agit d’une ville désolée érodée par la verdure et la décadence, et qui est maintenant occupée par des formes de vie machine et des animaux sauvages. Square Enix note qu’il y a de nombreuses parties à explorer car cette ville se trouve au centre des zones de connexion. NieR : Automata sera disponible sur Switch le 6 octobre 2022.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition est la version Nintendo Switch de NieR:Automata, l’action-RPG postapocalyptique récompensé qui a rencontré un franc succès partout dans le monde. Dans un avenir lointain… Des envahisseurs venus d’un autre monde attaquent sans crier gare, déchaînant une nouvelle menace : des armes dévastatrices, connues sous le nom de « formes de vie mécaniques ». Confrontée à cette menace insurmontable, l’humanité est contrainte de fuir la Terre pour se réfugier sur la Lune. Vous incarnerez 2B, membre de la nouvelle escouade androïde YoRHa, et vous plongerez dans un combat acharné pour reprendre le contrôle de la planète. Découvrez une histoire captivante qui vous entraîne au-delà du simple divertissement et évoque une vaste gamme d’émotions à travers son mélange de genres explosif dans un monde ouvert dévasté d’une grande beauté.

Le jeu inclut le DLC 3C3C1D119440927.*

Comprend trois types d’amphithéâtres, et trois types de costumes inspirés des personnages de NieR Replicant peuvent être obtenus en tant que récompenses.

*Pour profiter de ce contenu, vous devrez avoir progressé d’une certaine manière dans l’histoire principale du jeu. Ce contenu ne sera pas disponible durant certaines séquences du scénario principal.

Microids a partagé un trailer spécifique à la console hybride pour le remake de XIII. Le remake a été annoncé pour la première fois en septembre 2019. Il a fait l’objet d’un premier lancement – très moyen d’ailleurs – l’année suivante, avec un report de la version Nintendo Switch. En raison des commentaires négatifs, Microids est retourné au fournaux et a mis en œuvre des corrections plus des ajustements tout en ajoutant le multijoueur en ligne. Tower Five, un studio engagé pour la version mise à jour, a également refait la direction artistique, l’IA, et plus encore. XIII sortira sur Switch le 13 septembre 2022.

XIII est le Remake du jeu d’action culte en vue à la 1ère personne sorti initialement en 2003. Vous incarnez « XIII”, un homme sans identité au travers d’une campagne solo aux multiples rebondissements. Inspirée de la bande-dessinée éponyme, le jeu propose un design cel-shading unique complètement réinventé. XIII donnera aussi la possibilité de se lancer dans des affrontements multijoueurs brutaux. Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan. Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays.