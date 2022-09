Préparez-vous à transpirer avec Just Dance 2023 Edition. Le jeu sera disponible le 22 novembre sur Switch, PS5 et Xbox Series X|S. Dans ce nouvel opus, Just Dance entre dans une nouvelle ère avec une plateforme de danse sur demande complètement repensée. Les joueurs découvriront ainsi de nouvelles fonctionnalités, comme le multijoueur en ligne, une interface utilisateur retravaillée, ainsi que des mises à jour de contenu gratuites et régulières.

Découvrez ci-dessous la liste complète des nouvelles fonctionnalités :

Multijoueur en ligne : Pour la première fois dans l’histoire de Just Dance, les joueurs pourront profiter du jeu complet en ligne avec jusqu’à cinq autres joueurs du monde entier grâce aux groupes en ligne (connexion Internet requise). Tous les joueurs se connecteront au menu de l’hôte, ce qui leur permettra d’interagir via le nouveau système de stickers sous forme d’émoticônes, de choisir des chansons et de se retrouver sur le dancefloor, quelle que soit leur situation géographique. Les groupes en ligne prendront en charge le cross-play et les joueurs pourront également continuer à jouer en multijoueur local.

Nouvelle direction artistique et interface utilisateur repensée : Dans Just Dance 2023 Edition, les joueurs découvriront un tout nouveau look et de nouvelles sensations, des mondes immersifs en 3D ainsi que des menus de navigation intuitifs.

Système de recommandation sur mesure : Le nouveau système de recommandation proposera aux joueurs des Playlists personnalisées et des chansons choisies pour eux avec soin.

Progression et récompenses : Les joueurs pourront désormais grimper les échelons grâce au nouveau système de progression, qui leur permettra de gagner des points dans le jeu après chaque danse terminée. Ces points leur serviront à débloquer de nouvelles récompenses, dont des options de personnalisation pour leur Dancer Card, pour la première fois dans Just Dance. Les joueurs pourront en effet adapter leur Dancer Card à leur personnalité en modifiant l'avatar, l'arrière-plan, le badge portant leur nom et leur alias. Il sera également possible d'échanger des points contre des stickers sous forme d'émoticônes, qui pourront être utilisés pour communiquer avec d'autres joueurs dans les groupes en ligne.

Mises à jour de contenu gratuites : Dans Just Dance 2023 Edition, les joueurs profiteront de mises à jour régulières qui introduiront de nouveaux modes de jeu, de nouvelles chansons et de saisons thématiques pendant plusieurs années.

Just Dance 2023 Edition s’accompagne de 40 nouvelles chansons, dont les suivantes (et bien d’autres, qui seront annoncées prochainement) :

« Physical » de Dua Lipa

« More » de K/DA ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

« CAN’T STOP THE FEELING! » de Justin Timberlake

« Love Me Land » de Zara Larsson

« Locked Out of Heaven » de Bruno Mars

« STAY » de The Kid LAROI & Justin Bieber

« Sweet but Psycho » d’Ava Max

« Rather Be » de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

« If You Wanna Party » de The Just Dancers

Just Dance 2023 Edition sortira le 22 novembre sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X|S, et ultérieurement sur Stadia.