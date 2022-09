Aujourd’hui, lors du Tokyo Game Show, SEGA a révélé un nouveau trailer pour Sonic Frontiers proposant un nouvel aperçu de l’action haute vitesse et des combats grisants du jeu. Cette nouvelle bande-annonce inclut également « Vandalize », la nouvelle chanson du groupe de rock japonais ONE OK ROCK, qui avait précédemment été annoncée comme étant le thème de fin de Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC le 8 novembre .

A propos de Sonic Frontiers :

Sonic Frontiers est un nouveau jeu d’action-aventure en monde libre, où Sonic entame un nouveau chapitre sur les mystérieuses îles Starfall Islands en quête des Chaos Emeralds manquantes.

Alors qu’il cherche à retrouver ses amis, il devra élucider les mystères de l’ancienne civilisation dont les ruines parsèment cet endroit étrange et affronter les ennemis qu’il y rencontre.

Ce nouveau jeu de plateformes à haute vitesse en monde ouvert offre aux joueurs la liberté d’explorer les Starfall Islands à leur gré, avec un niveau de célérité que seul Sonic peut atteindre, et sans chemin prédéfini. Sonic Frontiers est un saut de géant pour la franchise et transporte notre héros dans le futur des jeux d’action en 3D avec une carte du monde jouable inédite, tout en rendant hommage aux anciens jeux devenus cultes.

Les Starfall Islands regorgent de paysages divers, d’anciennes structures et de secrets fascinants, chaque zone a un éventail d’activités uniques à proposer : plateformes, combat, énigme, quêtes secondaires, le cyberespace et bien plus. Tout peut s’effectuer dans n’importe quel ordre, afin de correspondre le plus au style de jeu de chacun.