De nouvelles informations sur CRISIS CORE FINAL FANTASY VII– REUNION, un nouveau volet annoncé pour la franchise adulée OCTOPATH TRAVELER, et plus encore

Paris, le 13 septembre 2022 – Lors du dernier Nintendo Direct, SQUARE ENIX® a fait des nombreuses révélations et a notamment dévoilé que CRISIS CORE™ FINAL FANTASY® VII- REUNION, une remastérisation en HD de la préquelle de FINAL FANTASY VII, serait disponible le 13 décembre 2022. La compagnie a également annoncé qu’OCTOPATH TRAVELER™ II, le nouveau volet de la franchise de RPG OCTOPATH TRAVELER, et THEATRHYTHM FINAL BAR LINE, un nouveau jeu issu de la franchise rythmique préférée des fans, seraient disponibles en février 2023.

Les fans de la franchise à succès Life is Strange peuvent désormais jouer sur Nintendo Switch™ grâce à l’arrivée de LIFE IS STRANGE™ ARCADIA BAY COLLECTION, une compilation réunissant pour la première fois LIFE IS STRANGE REMASTERED et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED, sur la plateforme portable. SQUARE ENIX a également annoncé que le nouveau RPG VARIOUS DAYLIFE™ était disponible dès aujourd’hui sur le système Nintendo Switch™, et le sera également bientôt sur d’autres plateformes. La date de sortie de ROMANCING SAGA -MINSTREL SONG- REMASTERED, le nouveau titre de la populaire franchise SaGa, a elle aussi été révélée. Le jeu sera disponible le 1er décembre 2022. Une démo téléchargeable gratuite de HARVESTELLA™ est par ailleurs disponible sur Nintendo Switch™.

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII– REUNION

La date de sortie de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION a été confirmée durant le Nintendo Direct d’aujourd’hui. Le jeu, qui propose des graphismes en HD intégralement remaniés, une bande originale réarrangée, et un système de combat amélioré, commence sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII. Il suit Zack Fair, un jeune SOLDAT de la Shinra. Au fil de son aventure, il lève le voile sur les sinistres secrets des expériences de la Shinra et les monstres qu’elles engendrent. CRISIS CORE FINAL FANTASY VII– REUNION sera disponible sur les consoles PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch™, ainsi que sur PC, le 13 décembre 2022.

OCTOPATH TRAVELER II

OCTOPATH TRAVELER™ II, le nouveau volet de la franchise de RPG à succès OCTOPATH TRAVELER, sortira le 24 février 2023 sur Nintendo Switch, PS5, PS4, et PC (Steam). Les précommandes numériques et physiques sont d’ores et déjà ouvertes sur certaines plateformes.

Après la sortie d’OCTOPATH TRAVELER en 2018, vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde, OCTOPATH TRAVELER II promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais. Les joueuses et les joueurs exploreront Solistia et vivront les aventures de huit nouveaux compagnons dans une nouvelle époque captivante.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

La série d’action rythmique préférée des fans revient avec THEATRHYTHM FINAL BAR LINE, disponible le 16 février 2023 aux formats physiques et numériques sur Nintendo Switch et PS4. Les précommandes numériques sont désormais ouvertes sur Nintendo Switch, et ouvriront plus tard aujourd’hui sur PS4.

Le jeu de base inclut 385 musiques de FINAL FANTASY. Les Éditions Digital Deluxe et Premium Digital Deluxe incluent quant à elles des musiques d’autres franchises SQUARE ENIX comme NieR, SaGa, LIVE A LIVE, OCTOPATH TRAVELER, et d’autres ! Les joueuses et les joueurs peuvent former l’équipe de combat musical de leurs rêves grâce aux trois modes et aux plus de 100 personnages issus de FINAL FANTASY proposés par le jeu. Grâce aux modes multijoueur local et en ligne, ainsi qu’au contenu téléchargeable additionnel à explorer après la sortie du jeu, les joueurs ne s’ennuieront pas cet hiver en se lançant dans cette aventure musicale colorée.

LIFE IS STRANGE ARCADIA BAY COLLECTION

LIFE IS STRANGE™ ARCADIA BAY COLLECTION sera disponible le 27 septembre 2022 sur Nintendo Switch, marquant l’arrivée de ces expériences narratives à succès sur la plateforme portable. Les précommandes de l’édition physique sont ouvertes.

Découvrez deux jeux LIFE IS STRANGE, la franchise récompensée à de nombreuses reprises, disponibles pour la première fois sur Nintendo Switch !

Faites la connaissance de personnages inoubliables dans deux histoires haletantes dotées de graphismes remastérisés et d’animations améliorées et optimisées pour Nintendo Switch.

Remontez le temps grâce au pouvoir de Max ou utilisez la répartie de Chloe pour changer le cours des choses à Arcadia Bay.

LIFE IS STRANGE ARCADIA BAY COLLECTION inclut à la fois LIFE IS STRANGE REMASTERED et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED.

Cette collection inédite inclut :

Deux jeux complets

Des personnages et environnements aux graphismes remastérisés, améliorés et optimisés pour Nintendo Switch

Des animations de personnages améliorées grâce à la technologie de capture d’expressions (LIFE IS STRANGE REMASTERED uniquement)

Des histoires à fins multiples axées sur les choix et leurs conséquences ;

Le contrôle du pouvoir de rembobinage temporel de Max et la répartie de Chloe pour changer le cours des choses ;

Toutes les musiques de la bande originale, qu’elles soient sous licence ou originales.

Plateforme : Nintendo Switch™

Développé par : Deck Nine Games

Date de sortie : 27 septembre 2022

VARIOUS DAYLIFE

SQUARE ENIX® a annoncé que l’équipe de développement à l’origine des jeux récompensés OCTOPATH TRAVELER, BRAVELY DEFAULT et TRIANGLE STRATEGY publierait VARIOUS DAYLIFE sur le système Nintendo Switch™. Le jeu sera disponible sur PC (Steam®) le 13 septembre à 19 h CEST, et sur PlayStation®4 (PS4™) le 16 septembre 2022 à 20h CEST. Les personnes qui achèteront VARIOUS DAYLIFE sur Nintendo Switch et Steam avant le 17 octobre 2022 recevront un artbook numérique en bonus d’achat au lancement. VARIOUS DAYLIFE sera également disponible dans un bundle incluant l’Édition numérique deluxe de TRIANGLE STRATEGY sur PC via le magasin Steam. Les personnes qui achètent ce bundle sur PC (Steam) recevront une réduction de 29 % et l’Édition numérique deluxe de TRIANGLE STRATEGY à sa sortie, le 13 octobre 2022.

ROMANCING SAGA -MINSTREL SONG- REMASTERED

La date de sortie de ROMANCING SAGA -MINSTREL SONG- REMASTERED a été annoncée pendant le Nintendo Direct. Le jeu sera disponible le 1er décembre 2022 sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) , Nintendo Switch™, PC (STEAM®), iOS et Android. Le quatrième volet de la franchise à succès Romancing SaGa est initialement sorti au Japon en 1992, puis a fait l’objet d’un remake sorti en 2005 en Amérique du Nord et au Japon. Les joueuses et joueurs d’Amérique du Nord, du Japon et d’Europe peuvent désormais profiter de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans cette nouvelle remastérisation en HD.

HARVESTELLA

Une démo gratuite de HARVESTELLA™, un RPG de simulation de vie inédit, est disponible sur Nintendo Switch™. Dans HARVESTELLA, les joueuses et les joueurs découvriront un monde magnifique qui change au fil des saisons, et un gameplay varié dans lequel ils s’occuperont de leurs cultures, se lieront d’amitié avec les habitants, et partiront à l’aventure dans des donjons stimulants. La démo leur permet d’entamer leur aventure dans un monde coloré et plein de vie souillé par le « Quietus », la saison de la mort. Ils pourront transférer leurs données de sauvegarde vers la version complète du jeu à sa sortie, le 4 novembre 2022.

Les précommandes de la version numérique de HARVESTELLA sont ouvertes sur Nintendo Switch et PC sur Steam. Une version physique pour Nintendo Switch est également disponible en précommande chez les revendeurs participants.