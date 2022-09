Le troisième titre de la franchise Voice of Cards débarque sur Nintendo Switch.

Paris, le 13 septembre 2022 – Square Enix Ltd. a annoncé que VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN™, le nouveau titre indépendant de la franchise de RPG à base de cartes Voice of Cards, était disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) et PC via Steam®. Après VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS™ et VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™, les fans peuvent désormais se plonger dans la troisième aventure au tour par tour de la franchise entièrement narrée avec des cartes.

VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN entraîne les joueurs dans un monde illustré par des cartes. Ce troisième volet de la franchise Voice of Cards leur donne désormais la possibilité de piéger les monstres qu’ils battent dans des cartes afin de les réutiliser en tant que compétences durant les combats. Ils découvriront une nouvelle histoire se déroulant dans un monde où monstres et humains s’affrontent depuis mille ans et où une fille ayant perdu son foyer a juré de se venger des monstres. En compagnie d’un étrange garçon, elle s’aventure dans l’inconnu. Ensemble, ils dénoueront les fils du destin de ce monde brisé. Cette expérience de jeu unique en son genre est née des esprits créatifs à l’origine des jeux Voice of Cards précédents, ainsi que des célèbres franchises NieR® et Drakengard®, y compris le directeur créatif YOKO TARO (franchises NieR et Drakengard), le producteur exécutif Yosuke Saito (franchise NieR), le directeur musical Keiichi Okabe (Drakengard 3, franchise NieR), ainsi que le character designer Kimihiko Fujisaka (franchise Drakengard).

Les fans de YOKO TARO peuvent acheter la Digital Deluxe Edition*, qui inclut le jeu VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN et et plusieurs objets téléchargeables inspirés par le RPG pour mobile NieR Re[in]carnation, tel que : Tenues des mis en Cage : de nouveaux costumes pour l’héroïne et ses compagnons** ;

Motif du manuel : applique le visuel d'un manuel d'expert au dos des cartes** ;

Pion de Mama : applique le visuel de Mama au pion ;

Dés des chercheurs d'histoires : applique le visuel de Mama et Carrier aux dés **;

Plateau de la Cage : applique le visuel de la Cage au plateau ainsi qu'aux accessoires*** ;

Table du soutien : applique le visuel de l'écran de sélection aléatoire à la table** ;

Thème de la réincarnation : une bande originale évoquant une certaine fable parlant d'une fille et d'un monstre** ;

Lot de pixel art : remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art*. *Les objets et le jeu vendus dans cette édition sont disponibles séparément. Veillez à ne pas effectuer d'achats en double.

**Le visuel peut ne pas être appliqué dans certaines circonstances.

***Ce contenu téléchargeable n’inclut pas de dés.

VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN est maintenant disponible sur Nintendo Switch™, PS4™ et PC via Steam®. Les personnes achetant le jeu avant le 3 octobre 2022 recevront le contenu téléchargeable « Pion noir et or », qui débloque un visuel de pion d’une couleur fer lustré ; et le contenu téléchargeable « Silhouette de jeune fille morose »*, qui débloque une carte dont le dos reprend le visuel de l’héroïne du jeu vue de dos, en tant que récompenses d’achat au lancement**.

*Le visuel peut ne pas être appliqué dans certaines circonstances.

**Les objets bonus peuvent être offerts ou faire l’objet de promotions à une date ultérieure.